ДАЙДЖЕСТ СМИ за 25 июня

Украинские СМИ

«Дело» публикует материал «Главные должники Нацбанка», в котором пишет, что изданию стали известны объемы рефинансирования НБУ тринадцати крупнейших банков страны. Лидером по размеру обязательств перед Национальным банком является государственный Ощадбанк, долг которого перед регулятором на начало июля составил 15,6 млрд грн. В тройку крупнейших заемщиков вошли также банк «Надра» (7,8 млрд грн.) и ПриватБанк (7,4 млрд грн.). Общая сумма задолженности топ-13 украинских банков перед НБУ на начало июня составила немногим менее 50 млрд гривень…

http://delo.ua/news/108589/

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Также «Дело» в материале «Проблемные банки: Какие льготы при досрочном погашении кредитов» подает результаты собственного исследования данного вопроса…

http://delo.ua/news/108580/

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«Дело» в материале «Украинские металлурги закупаются рудой в России» пишет о том, что отечественные металлурги в мае увеличили импорт железной руды из России почти на 60%. Основные объемы закупок в прошлом месяце пришлись на «ИСД». Рост импорта связан с тем, что метпредприятия не устраивает цена, по которой продает сырье основной производитель железной руды в Украине «Метинвест»…

http://delo.ua/news/108588/

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Издание «Коммерсант» (Украина) в материале «Импорт получил добавку» пишет, что Конституционный суд вчера принял решение, которое грозит Украине осложнением отношений с ВТО, МВФ, Евросоюзом и США. 23 июня Кабинет министров утратил полномочия по изменению таможенных ставок на импорт – таким образом, снова должна взиматься 13% надбавка к действующим пошлинам на все товары некритического импорта. От санкций стран–участниц ВТО Киев может спасти лишь экстренная отмена надбавки Верховной Радой. На принятие такого решения у депутатов есть только одна пленарная неделя…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1192741

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Издание «Коммерсант» в материале «Кредитные союзы занялись акциями» пишет о том, что вчера около сотни вкладчиков различных кредитных союзов пикетировали здание Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг. Они обвинили руководство комиссии во взяточничестве, которое приводит к невозврату вкладов и невыплате процентов по ним. Между тем, председатель Госфинуслуг Виктор Суслов заявил, что митингующие не являются членами кредитных союзов и проводили заранее оплаченную акцию…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1192752

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Также «Коммерсант» в публикации «КУА переживают лишения» пишет о том, что Совет Украинской ассоциации инвестиционного бизнеса впервые исключил из состава ассоциации ее участников. Причиной ухода с рынка восьми компаний по управлению активами стала неуплата членских взносов, еще две покинули ассоциацию самостоятельно. Теперь они будут автоматически лишены лицензий. Такая же судьба уготована и остальным нежизнеспособным компаниям, уверены участники рынка…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1192763

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Издание «Экономические известия» в материале «Надра Банк» избавляется от долгов» пишет о том, что сегодня «Надра Банк» намерен объявить о втором этапе реструктуризации своей внешней задолженности - инвесторам предложено продать имеющиеся у них евробонды банка за 15% от номинала. Однако денег выкупить все облигации, предъявленные к погашению, у банка нет, поэтому его рекапитализация может не состояться…

http://www.eizvestia.com/world/full/4180280

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«Экономические известия» в материале «Риэлторский бизнес мельчает» пишут, что доходы риэлторских компаний снизились за год минимум вдвое. Но не все агенты спешат сотрудничать с коллегами, чтобы при значительно уменьшившемся количестве сделок хоть что-то заработать. Некоторые рядовые специалисты по недвижимости манипулируют ценами и завышают свой гонорар. А это может привести только к еще большему падению рынка…

http://www.eizvestia.com/world/full/4180256

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«Экономические известия» в публикации «Долги скупят за долю в бизнесе» пишет, что в Украине появился новый сегмент инвестиционного бизнеса - операции с так называемыми distressed assets (проблемными активами). Через местных посредников специальные зарубежные фонды находят перспективные украинские компании, которые погрязли в долгах или не имеют оборотных средств. Они предлагают уступить долю в бизнесе в обмен на финансовую поддержку…

http://www.eizvestia.com/fin/full/4180248

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«Газета по-киевски» в материале «Серую» мобилку не берите – работать не будет» напоминает – с 1 июля продавцы телефонов обязаны проверить их на "белизну" – в присутствии покупателя. С этого дня Украинский госцентр радиочастот вводит в действие единую базу ІМЕІ-кодов, которая по идее должна помочь бороться с контрабандными и ворованными телефонами. Издание разбиралось, готовы ли магазины к такому нововведению и надо ли переживать владельцам уже купленных мобилок…

http://mycityua.com/articles/country/2009/06/25/091256.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Большинство украинцев недовольны экономической ситуацией» пишет - 85% опрошенных украинцев компанией Research&Branding Group считают экономическую ситуацию в стране в целом плохой…

http://www.segodnya.ua/news/14060794.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Проблему депозитов страховщиков решат взаимозачеты?» пишет - Госфинуслуг предлагает ввести взаимозачеты для разрешения ситуации с депозитами страховщиков. Сами страховщики давно инициировали эту процедуру, но банки не спешат договариваться...

http://economics.unian.net/rus/detail/15089

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Сайт «УНИАН-экономика» публикует фоторепортаж «Производители алкоголя провели акцию протеста»…

http://economics.unian.net/rus/detail/15126

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Кризис загоняет промпроизводство в критический убыток?..» пишет - Госкомстат обнародовал данные о состоянии экономики за 5 месяцев. И хотя большая часть официальной статистики остается закрытой, цифры дают представление о процессах...

http://economics.unian.net/rus/detail/15150

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Газпром» объявит о сокращении расходов» пишет о том, что сегодня зампред правления «Газпрома» Андрей Круглов проведет пресс-конференцию, на которой должен рассказать о планах концерна по сокращению инвестпрограммы 2009 г. Окончательное решение ожидается лишь в конце июля. Но общий план — снизить прежнюю программу на 20-30%. Об этом рассказал «Ведомостям» источник, близкий к «Газпрому»…

http://www.vedomosti.ru/newsline/index.shtml?2009/06/25/793055

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Издание «Известия» в публикации «Чего ждут в Киеве от нового посла?» пишет о том, что Украина готовится принять нового российского посла - Михаила Зурабова. Кстати, его назначение первым предсказал бывший посол Виктор Черномырдин - в недавнем интервью "Известиям". "Моим преемником станет молодой, чернявый, не казак, бывший министр. Он украинцам понравится", - сказал тогда Виктор Степанович. И слегка ошибся - далеко не все в Киеве в восторге от кадрового решения россиян…

http://www.izvestia.ru/ukraina/article3129964/

(УНИАН)