АНОНС на 25 июня 2009 г.

Президент Украины Виктор Ющенко проведет совещание в Киевской городской государственной администрации о подготовке к проведению финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.

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Президент Украины Виктор Ющенко примет участие в церемонии вручения государственных наград ко дню Конституции.

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В г.Люблине (Республика Польша) 25-26 июня делегация Верховной Рады Украины во главе с заместителем Председателя Верховной Рады Украины Николаем Томенко примет участие в заседании Парламентской ассамблеи Верховной Рады Украины, Сейма и Сената Республики Польша и Сейма Литовской Республики По итогам заседания состоится пресс-конференция.

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Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко примет участие в церемонии вручения премий Кабинета Министров за особые достижения молодежи в развитии Украины.

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Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины

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Состоится конференция, посвященная презентации проекта технической помощи Украине со стороны ЕС «Гармонизация систем конкуренции и государственных закупок в Украине к стандартам ЕС», на реализацию которого ЕС выделяет 4,3 млн. евро. Проект направлен на развитие трех важных отраслей экономической политики Украины - конкуренции, государственной помощи и государственных закупок. По итогам – пресс-конференция.

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Очередное заседание Рабочей группы по чрезвычайным ситуациям ГУАМ, во время которого будет представлен новый руководитель РГЧС на период 2009-2010 гг.. Также делегации обсудят приоритеты сотрудничества государств-членов ГУАМ в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и т.п.

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10-30 в УНИАН состоится пресс-конференция заместителя председателя Комитета ВРУ по вопросам бюджета Олега Ляшко на тему: “ Изменения в Бюджетный кодекс и перспективы подписания закона Президентом. Реальное состояние украинской экономики и дальнейшие антикризисные мероприятия” (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Пресс-конференцию на тему: «Качественная техника для дома - безопасность жизни», во время которой будут обсуждаться вопросы качества и безопасности электробытовой техники в торговых сетях г. Киева. Организаторы - Госпотребстандарт и ГП «Укрметртестстандарт».

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Пресс-конференция на тему: “Теплообеспечение украинских городов”. Приглашены: Андрю Попекла, руководитель проекта “Реформа городского теплообеспечения”; Андрей Мицкан, зам.руководителя проекта “Реформа городского теплообеспечения” и др..

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Антимонопольный комитет Украины проведет слушания по вопросам функционирования сферы платных услуг высших учебных заведений. В частности, это касается приведения к экономической обоснованности стоимости обучения студентов и устранение неправомерных требований из договоров о предоставлении образовательных услуг. Заседание состоится под председательством и.о.председателя Комитета Александра Мельниченко.

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Состоится презентация исследования конкурентоспособности регионов Украины, которое было проведено Фондом «Эффективное Управление» совместно со Всемирным Экономическим Форумом. .

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Пресс-конференция временного администратора “Надра Банка” Валентины Жуковской о начале очередного этапа программы по возвращению депозитов вкладчикам и о реструктуризации внешней задолженности банка.

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Рабочая встреча представителей бизнеса Украины и Российской федерации по вопросам запуска транзитного маршрута «Европа - Украина - Россия - Средняя Азия - Китай». Участники обсудят участие бизнеса в наполнении транзитного маршрута товарным потоком, создание маршрутных поездов по направлению Гемания-Украина-Россия-Средняя Азия с ответвлением на Астрахань-Иран и пр.

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Круглый стол, посвященный проблеме задолженности крупных компаний перед рекламными агентствами и СМИ за услуги размещения рекламы в 2008 году. Организатор - Всеукраинская рекламная коалиция.

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16-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Конституционная реформа: взгляд предпринимателей". Участники: председатель Партии малого и среднего бизнеса Ярослав Месяц, председатель исполкома ПМСБ Марина Власюк, предприниматель Сергей Тишин (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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