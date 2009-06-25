Количество миллионеров в России сократилось на треть

Банк Merrill Lynch и консалтинговая компания Capgemini обнародовали результаты ежегодного исследования "Мировое благосостояние-2009", в котором отметили, что из-за мирового финансового кризиса резко сократилась число долларовых миллионеров, сообщает РБК.

В одной только России почти 40 тыс. граждан лишились в прошлом году этого статуса, а всего их количество в мире снизилось на 14% и составило 8,6 млн человек. Впрочем, к 2013 году, как обещают аналитики из Merrill Lynch, общемировая популяция миллионеров должна восстановиться, пишет газета РБК-daily.

На сегодняшний же день больше всего пострадали миллиардеры, многим из которых пришлось перейти в менее почетную категорию миллионеров. "Сегмент лиц со сверхкрупным чистым капиталом претерпел наибольшие изменения - он сократился на 24,6%. Отчасти такую тенденцию можно объяснить стремительным сокращением совокупного капитала таких респондентов и их переходом в более низкую категорию", - говорится в отчете.

В США количество миллионеров сократилось на 18,5%, но еще больше пострадал российский контингент состоятельных граждан. В прошлом году в России, по мнению Merrill Lynch и Capgemini, долларовых миллионеров было 97,1 тыс. человек, что на 28,5% меньше, чем в 2007 году.

Потери капиталов, похоже, серьезно отразились на самочувствии богачей, поэтому в прошлом году их расходы на поддержание здоровья (включая походы в фитнес-залы, спа- и медицинские центры) значительно выросли. Наибольший рост расходов в этой категории отмечен в Японии. По-прежнему много тратили миллионеры на приобретение произведений искусства, коллекционирование и покупку беговых лошадей, содержание спортивных команд, а также покупку золота с бриллиантами. Впрочем, по данным исследования, спрос на товары класса люкс упал на 43%, также сократились расходы на VIP-туризм.

Чтобы избежать новых финансовых потерь, состоятельные граждане начали скупать валюту (инвестиции в денежные активы выросли на 6%), недвижимость (рост на 4%) и бумаги с фиксированной доходностью (рост на 4%). Хедж-фонды и акции, напротив, уже не столь популярны.

"В прошлом году задача была не в том, чтобы приумножить, а в том, чтобы сохранить, - заметил глава подразделения по работе на развивающихся рынках Европы международного отдела по управлению активами частных клиентов Merrill Lynch Жан-Мари Делюэрмоз. - Не видя вокруг себя ни одной "тихой гавани", лица с крупным чистым капиталом предпочли оставить высокий уровень наличных в своих инвестиционных портфелях. Это позволит им по мере восстановления рынков изменять свои инвестиционные стратегии и вкладывать деньги в новые открывающиеся возможности дальнейшего роста".

По мнению М.Делюэрмоза, если сбудутся прогнозы аналитиков и мировая экономика в ближайшие годы начнет выходить из рецессии, популяция миллионеров вернется к прежнему уровню. К 2013 году их количество может восстановиться, а совокупный капитал достигнет 48,5 трлн долл.