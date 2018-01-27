Инвесторы сами придут к нам, когда им станет выгодно - Хмельницкий

Привлекать инвесторов в Украину необходимо не дешевой рабочей силой, а возможностями и образованными и креативными специалистами, утверждает Хмельницкий.

Украина должна развивать образование и новые технологии, чтобы заинтересовать иностранных инвесторов. Об этом заявил основатель UFuture Investment Group Василий Хмельницкий во время презентации проекта UNIT.City в Украинском Доме в Давосе.

По его словам, привлекать инвесторов необходимо не дешевой рабочей силой, а возможностями и образованными и креативными специалистами.

«Мы привыкли говорить о дешевой рабочей силе как стимуле инвестировать в Украину. А наша талантливая молодежь не хочет быть дешевой рабочей силой. Она уезжает из страны учиться и работать в Европу и Америку. Мы исповедуем другой подход. Мы привлекаем инвестора возможностью создавать современные производства с образованными, креативными и хорошо оплачиваемыми специалистами. Поэтому мы создаем и развиваем в Украине мощные образовательные центры и показываем крутой результат», - отметил Василий Хмельницкий.

Он подчеркнул, что Украина на сегодня обладает уникальными возможностями для развития высокоинтеллектуальных бизнесов.

«Инвесторы сами придут к нам, когда им станет выгодно. Таких возможностей, как в Украине сегодня, нет нигде в мире. Наша цель – создавать в Украине инновационные, высокотехничные производства с высокооплачиваемыми рабочими местами. А для студентов и стартапов – такие площадки, как UNIT.City в Киеве и Lvivtech.City во Львове. Уже рассматриваем возможность открытия третьего инновационного парка в Харькове», - заявил основатель UFuture Investment Group.

Как сообщалось, ключевыми темами Украинского Дома в Давосе, который работал с 22 по 26 января во время Всемирного экономического форума, стали передовые технологии и инновации.

UNIT.City выступил спонсором и организатором панели «Возникновение глобальных технохабов», которая состоялась в Украинском Доме. Дискуссия была посвящена роли Киева как нового IT-хаба в Центральной и Восточной Европе и UNIT.City, как ее важного элемента, который может стать точкой входа в Украину для иностранных партнеров и новых технологий.

Участники дискуссии отметили, что украинская IT-отрасль в 2017 году выросла более чем на 20%, поэтому строительство города инноваций является логичным шагом. Благодаря UNIT.City западные партнеры видят, что в Украине есть не только талантливые специалисты, но и создаются крупные инфраструктурные объекты, с которыми можно сотрудничать уже сегодня.

UNIT.City – инновационный и образовательный проект Василия Хмельницкого, где создается инфраструктура и экосистема для развития бизнеса в сфере информационных технологий и креативных индустрий. Инновационный парк расположен на территории бывшего Киевского мотоциклетного завода. По словам Хмельницкого, в течение четырех лет он инвестировал в проект до $200 млн. UNIT.City намерен стать центром инноваций, где корпорации, стартапы и специалисты смогут сотрудничать между собой для быстрого и качественного роста. UNIT.City входит в состав UFuture Investment Group.