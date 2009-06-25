Европа под угрозой затопления

Ряд европейских стран оказался во власти мощного циклона. Непрекращающиеся ливневые дожди вызвали сильные наводнения в Польше, Австрии, Германии, а в Чехии этой ночью стало известно, что уровень в одной из рек резко повысился до 7 метров, передает телеканал "Вести-24". В результате наводнения погибла женщина, сообщает РБК

Ни сброс воды на плотинах, ни экстренное строительство дамб пока не помогают исправить ситуацию. Затоплены сотни жилых домов, дороги превратились в русла рек, в зонах затопления прекращено движение транспорта. Власти проводят эвакуацию жителей из наиболее опасных районов.

Не менее серьезная ситуация сложилась в Австрии. Больше всего пострадала юго-восточная часть страны. Из берегов вышла река Мур и затопила ряд районов в федеральной земле Штирия. Местным жителям пришлось покинуть свои дома. На борьбу с последствиями наводнения австрийские власти бросили 10 тысяч военнослужащих и полторы тысячи спасателей.

Из-за сильнейшего за последние полвека наводнения в Вене сотрудники картинной галереи "Альбертина" вывозят 950 тысяч картин из подземного хранилища.

От стихии пострадала и Польша, там размыты десятки дорог, в Литве затоплен поселок. В Германии и Венгрии пристально следят за уровнем воды в Дунае. В нескольких городах критические отметки уже пройдены. Дальнейшее повышение грозит затоплением части страны.