Главное на 25 июня (день)

Хроника дня

* * *

Общество

ВР намерена поднять минимальную зарплату

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» (относительно размеров прожиточного минимума и размера минимальной заработной платы).

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 243 народных депутата из 438 зарегистрировавшихся в сессионном зале.

Не голосовала в полном составе фракция БЮТ.

Данным законопроектом предусматривается утвердить на 2009 год прожиточный минимум на одного человека в расчете в месяц в размере 808 грн., с 1 октября – 848 грн., и для тех, кто относится к основным социальным и демографическим группам населения: детей в возрасте до 6 лет – с 1 июля 727 грн., с 1 октября – 764 грн.; детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 июля – 930 грн., с 1 октября – 987 грн.; трудоспособных лиц: с 1 июля – 860 грн., с 1 октября – 900 грн.; лиц, которые утратили трудоспособность: с 1 июля – 644 грн., с 1 октября – 674 грн.

Также законопроектом предусмотрено установить с 1 июля 2009 года размер минимальной зарплаты 825 грн., с 1 октября – 864 грн. и с 1 декабря – 900 грн. в месяц.

В сессионном зале возникла дискуссия о необходимости принятия уже сегодня данного законопроекта сразу во втором чтении и в качестве закона.

Это предложение не было поддержано, поскольку за него не проголосовали фракции БЮТ и Блок Литвина.

Также не было поддержано предложение рассмотреть и принять во втором чтении и как закон, данный законопроект на следующей пленарной неделе, 7-10 июля.

За это решение проголосовало всего 215 народных депутатов из 436 зарегистрированных в сессионном зале.

Фракция Партии регионов настаивала на том, чтобы именно сегодня данный законопроект проголосовать как закон.

В ответ Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН сказал: «Моя позиция по этому вопросу следующая: необходимо поддержать данный законопроект как закон, но при одном условии – передать власть Партии регионов, чтобы это выполнялось, но вы прекрасно понимаете, что как не выполняли до сих пор, что касается людей, так и выполнять дальше не будете».

Финансы

Резервный фонд пополнят на 300 млн. грн. Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год», внесенный правительством.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 236 из 440 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

С целью принятия безотлагательных мер в случае возникновения чрезвычайных и других непредвиденных ситуаций, надлежащего финансового обеспечения выполнения функций Государственным комитетом по вопросам регуляторной политики и предпринимательства, недопущения задолженности по оплате коммунальных услуг и энергоносителей, обеспечения деятельности украинских миротворческих контингентов, капитального ремонта вертолетов Ми-24, Ми-8 из состава Миссии ООН в Либерии предлагается увеличить расходы государственного бюджета на 400,9 млн. грн.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в соответствии со статьей 24 Бюджетного кодекса, в Законе «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» расходы по бюджетной программе 3511030 «Резервный фонд» утвержденные в сумме 1000 млн. грн., что составляет 0,52% объема расходов общего фонда государственного бюджета.

Состоянием на 15 июня 2009 года нераспределенный остаток средств резервного фонда государственного бюджета составляет 453,7 млн. грн.

Исходя из анализа количества чрезвычайных ситуаций, которые произошли в 2008 году и объема средств резервного фонда государственного бюджета, который был направлен на преодоление их последствий, дополнительная потребность в средствах резервного фонда государственного бюджета на 2009 год составляет по бюджетной программе КПКВ 3511030 «Резервный фонд» 300 млн. грн. или 0,67% объема расходов общего фонда государственного бюджета.

Законопроектом предусмотрено выделение средств Министерству обороны дополнительных средств в сумме 100 млн. грн. по бюджетной программе КПКВ 2101230 «Обеспечение деятельности в международных миротворческих операциях», в частности на: денежное обеспечение личного состава – 20 млн. грн.; капитальный ремонт вертолетов Ми-8, Ми-24 – 80 млн. грн.

Кроме того, предлагается увеличить расходы по бюджетной программе КПКВ 8681010 "Руководство и управление в сфере регуляторной политики и предпринимательства" в сумме 0,9 млн. грн. Дополнительные расходы общего фонда предлагается осуществить за счет увеличения внутренних заимствований в сумме 400,9 млн. грн.

«Родовид Банк» увеличит уставный капитал на 2,8 млрд. грн

Временный администратор АО «Родовид Банк» Сергей ЩЕРБИНА принял решение об увеличении уставного капитала банка на 2 млрд. 808 млн. 514 тыс. 999,8 грн. путем увеличения количества акций существующей номинальной стоимости.

Об этом сообщается на сайте ГКЦБФР.

Планируется дополнительно выпустить 1 млрд. 560 млн. 286 тыс. 111 простых именных акций номиналом 1,8 грн. каждая. Акции выпускаются в документарной форме.

Также сообщается, что оплата по договорам купли-продажи акций осуществляется акционерами – исключительно в денежной форме, государством в лице Министерства финансов – путем обмена на облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Размещение акций допэмиссии планируется провести в два этапа: первый – с 25 по 30 июня 2009 года – реализуется первоочередное право акционеров на приобретение акций допэмиссии пропорционально своим долям; второй – с 1 по 31 июля 2009 года – реализуется право на приобретение акций государством в лице Минфина.

Кроме того указывается, что после проведения дополнительной эмиссии акций банка доля государства в капитале банка будет составлять 99,9721%.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины с 16 марта т.г. ввел в ОАО «Родовид Банк» временную администрацию сроком на один год. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов введен на шесть месяцев – с 16 марта по 15 сентября 2009 года.

На сегодняшний день временным администратором в банке является независимый эксперт Сергей ЩЕРБИНА.

5 июня временный администратор «Родовид Банка» принял решение об уменьшении уставного капитала банка на 434,217 млн. грн. – до 783 тыс. грн. путем уменьшения номинальной стоимости акций с 1000 грн. до 1,8 грн.

10 июня Кабинет Министров принял решение о рекапитализации трех негосударственных коммерческих банков – «Укргазбанка», «Родовид Банка» и банка «Киев».

Банк «Киев» увеличит уставный капитал

Банк «Киев» принял решение об увеличении уставного капитала на 3 млрд. 565,294 млн. грн. – до 3 млрд. 567,544 млн. грн. Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Cоответствующее решение было принято временным администратором банка 23 июня 2009 года.

К размещению будет предложено 356 529 400 000 штук простых именных акций номинальной стоимостью 0,01 грн. каждая, общей номинальной стоимостью – 3 млрд. 565,294 млн. грн.

Размещение будет закрытым (частным) и проходить оно будет в два этапа: с 25 по 30 июня и с 1 по 31 июля 2009 года. На втором этапе реализуется право государства в лице Министерства финансов Украины на приобретение акций.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины своим постановлением от 9 февраля 2009 года ввел временного администратора в АКБ «Киев». Временным администратором в банк назначен независимый эксперт Виктор МИРОНЕНКО.

Уставный капитал банка был уменьшен в 100 раз – с 225 млн. грн. до 2,25 млн. грн.

ТЭК

Ющенко призывает власти найти пути расчета за газ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает правительство, парламент и руководство НАК «Нафтогаз Украины» безотлагательно принять конструктивные меры для расчетов за потребленный российский газ в июне и последующие периоды.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом сказал Уполномоченный Президента Украины по вопросам энергобезопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

«Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает правительство, руководство НАК «Нафтогаз Украины» и парламент безотлагательно вместе принять приемлемые для Украины конструктивные меры для расчетов за июнь и последующие периоды. Ситуация требует профессиональных решений и действий, а не разговоров и обещаний», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

При этом он отметил, что украинская сторона в полном объеме выполняла и впредь будет выполнять свои обязательства по транзиту и оплате российского газа в соответствии с контрактами по поставке и транзиту российского газа, заключенными 19 января этого года в Москве по результатам договоренностей между руководителями российского и украинского правительств.

В то же время, по словам Б.СОКОЛОВСКОГО, учитывая, что правительство не в состоянии должным образом защищать украинские интересы, глава Украинского государства как гарант национальной безопасности вынужден лично контролировать ход выполнения международных обязательств в энергетической сфере.

Уполномоченный Президента напомнил о прецеденте, когда в начале июня этого года, за несколько часов до истечения срока расчетов с российской стороной за май, Президент был вынужден созвать экстренное совещание. Под председательством В.ЮЩЕНКО руководители Национального банка Украины и НАК «Нафтогаз Украины» приняли единственно возможное на тот момент решение об оплате газа за счет резервов НБУ. «Таким образом были спасены миллионы украинских и европейских потребителей газа и международный авторитет государства. Никто из украинских правительственных чиновников и политиков не предложил других путей решения этого вопроса», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Он с сожалением констатировал, что на сегодня ситуация повторяется: приближается 7 июля, когда надо рассчитаться за газ, полученный в июне. Средств, собранных НАК «Нафтогаз Украины», не хватает. Поэтому необходимы эффективные действия правительства, парламента, политиков и предпринимателей, безотносительно идеологического разнообразия.

Рынки

С 1 июля запрещена продажа незарегистрированных мобильных

С 1 июля 2009 года в Украине запрещена продажа мобильных телефонов, чьи международные идентификационные коды IMEI отсутствуют в обобщенной базе данных автоматизированной информационной системы учета мобильных терминалов на территории Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе „Украинского государственного центра радиочастот” (УГЦР).

Как известно, обобщенная база кодов IMEI мобильных телефонов создана с целью обеспечения государственного регулирования ввоза радиоэлектронных средств на территорию Украины и их реализации. По данным УГЦР, основными задачами такого регулирования являются «защита украинского рынка от некачественных и неразрешенных к применению» в Украине мобильных телефонов, а также «защита прав потребителей» как мобильных телефонов, так и услуг мобильной связи. В то же время, как считают в УГЦР, предусмотренные законодательством процедуры ввоза из-за границы и реализации мобильных телефонов «позволят поднять эффективность борьбы с их незаконным ввозом из-за границы и реализацией», а также «обеспечить значительные дополнительные поступления в государственный бюджет».

В УГЦР введена в промышленную эксплуатацию информационная система учета мобильных терминалов на территории Украины. Одним из назначений этой системы является обеспечение покупателю возможности проверить законность происхождения на рынке Украины того мобильного телефона, который он собирается купить. Это осуществляется путем проверки наличия в обобщенной базе IMEI кода этого телефона.

Валютный рынок

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,65 грн./долл., продают – по 7,71 грн./долл. Курс покупки-продажи наличного доллара немного повысился по сравнению с 24 июня.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,58-7,69 грн./долл., по продаже – 7,675-7,75 грн./долл.

Сегодня средний курс покупки/продажи евро в украинских банках немного понизился по сравнению с 24 июня и составляет 10,64/10,82 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,50-10,73 грн./евро, по продаже – в пределах 10,69-10,90 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках сегодня незначительно изменился по сравнению с 24 июня и составляет в среднем 0,2314/0,2492 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,195-0,2433 грн./рубль, по продаже – 0,24-0,28 грн./рубль.

Столичные коммерческие банки покупают доллары в среднем по 7,66 грн./долл., продают – по 7,71 грн./долл. (курс немного повысился со вчерашнего дня).

Средний курс покупки/продажи евро в киевских банках немного понизился со вчерашнего дня и составляет 10,67/10,81 грн./евро.

Курс покупки/продажи российского рубля в киевских банках незначительно изменился по сравнению с 24 июня и составляет в среднем 0,2316/0,2520 грн./рубль.

Официальный курс НБУ на сегодня, 25 июня, составляет: гривни к доллару США – 7,6235, к евро – 10,695008, к российскому рублю – 0,24484.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ НА САЙТЕ УНИАН - Экономика

Кризис сократил спрос на цифровую видеотехнику более чем вдвое… http://economics.unian.net/rus/detail/15196