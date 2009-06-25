ВР определила принципы государственно-частного партнерства

Верховная Рада Украины приняла Закон “Об общих принципах государственно-частного партнерства”.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 255 из 440 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В данном законе содержится определение, что государственно-частное партнерство - сотрудничество между государством Украина, Автономной Республикой Крым, территориальными общинами и юридическими лицами, кроме государственных и коммунальных предприятий, или физическими лицами-предпринимателями, которое осуществляется на основе договора в порядке, установленном данным законом, другими законодательными актами.

Частным партнером в договоре, который заключается в рамках государственно-частного партнерства, может выступать объединение юридических лиц, не являющееся юридическим лицом.

В этом случае участники такого объединения несут солидарную ответственность по обязательствам, предусмотренным договором, который заключается в рамках государственно-частного партнерства.

Особенности участия объединения юридических лиц, не являющегося юридическими лицами, в договорных отношениях, которые возникают в рамках государственно-частного партнерства, устанавливаются Кабинетом министров Украины.

Признаками государственно-частного партнерства является, в частности, продолжительность отношений (от 5 до 50 лет).

В законе определены принципы проведения конкурса по определению частного партнера.

После того, как закон был проголосован, отдельные народные депутаты заявили, что во время подготовки ко второму чтению в документ были внесены поправки неизвестного автора, которыми предусматривается отменить ряд статей Земельного кодекса Украины в части договоров эмфитевзиса и суперфиции.

На требование депутатов вернуться к рассмотрению данного закона председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заверил, что он не подпишет данный закон до тех пор, пока парламент Украины не определится с нормами, против которых возражает ряд народных депутатов Украины.

В частности, против принятия таких изменений к законодательству выступали народные депутаты Украины Олег ЛЯШКО (фракция БЮТ) и Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ (фракция НУ-НС).