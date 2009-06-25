Ющенко освободил Пышного от должности

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО освободил Андрея ПЫШНОГО от должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, А.ПЫШНЫЙ был назначен на должность заместителя секретаря СНБО 21 августа 2007 года.

В мае этого года газета “Дело” написала, что А.ПЫШНЫЙ намерен оставить свою должность и присоединиться к “Фронту перемен” Арсения ЯЦЕНЮКА.

По словам А.ПЫШНОГО, главная причина, побудившая его покинуть СНБО, - назначение главой Секретариата Президента Веры УЛЬЯНЧЕНКО и изменение в связи с этим формата сотрудничества между двумя этими подчиненными главе государства ведомствами.