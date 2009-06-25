Ющенко освободил Пышного от должности
17:16, 25 июня 2009Разное
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Замсекретаря СНБО
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО освободил Андрея ПЫШНОГО от должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.
Как сообщал УНИАН, А.ПЫШНЫЙ был назначен на должность заместителя секретаря СНБО 21 августа 2007 года.
В мае этого года газета “Дело” написала, что А.ПЫШНЫЙ намерен оставить свою должность и присоединиться к “Фронту перемен” Арсения ЯЦЕНЮКА.
По словам А.ПЫШНОГО, главная причина, побудившая его покинуть СНБО, - назначение главой Секретариата Президента Веры УЛЬЯНЧЕНКО и изменение в связи с этим формата сотрудничества между двумя этими подчиненными главе государства ведомствами.
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