Зурабов может стать послом РФ в Украине

Комитет Госдумы РФ по делам СНГ и связям с соотечественниками одобрил кандидатуру Михаила ЗУРАБОВА на должность посла России в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, после заседания комитета его глава Алексей ОСТРОВСКИЙ сообщил журналистам, из восьми членов комитета семеро проголосовали «за», а один – «против».

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел РФ Георгий КАРАСИН отметил, что назначение на должность посла имеет свои этапы. По его словам, после утверждения комитетом надо дождаться получения агремана, и только после этого подписывается указ Президента РФ о назначении послом.

«У нас в МИД, в дипломатической службе были блестящие отношения и степень взаимодействия с Виктором ЧЕРНОМЫРДИНЫМ, который завершил свое пребывание в Киеве. Я абсолютно убежден, что такое же действенное, эффективное взаимодействие у нас будет установлено с М.ЗУРАБОВЫМ, когда он станет послом и уедет в Киев», - сказал Г.КАРАСИН.

На вопрос, почему на должность посла назначается не профессиональный дипломат, он ответил: «Часто назначаются президентами, не только РФ, любых государств, послы из числа государственных деятелей».

По мнению Г.КАРАСИНА, это означает, что руководство страны доверяет человеку и хочет, чтобы он свои навыки, профессиональный опыт государственного деятеля использовал на новом поприще.

Он подчеркнул, что главной задачей М.ЗУРАБОВА на посту посла в Украине будет построение дружественных, добрососедских отношений между Россией и Украиной.