ВР усовершенствовала процедуру лицензирования

Верховная Рада приняла Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно дальнейшего совершенствования порядка лицензирования хозяйственной деятельности».

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 293 из 435 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом предусмотрен принцип преимущественного применения норм базового закона о лицензировании в законах, регулирующих отношения в соответствующих сферах.

Данным законом вводится требование, согласно которому лицензирование может быть введено лишь в случае, если осуществление хозяйственной деятельности не может регулироваться с помощью действующих регуляторных актов, или внесением изменений в них.