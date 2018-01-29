Лесозаготовка в Украине за год сократилась до 15,9 миллиона кубометров

19:39, 29 января 2018
Разное
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фото УНИАН

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По его словам, из этого объема на рубках главного пользования заготовлено 7,3 миллиона кубометров древесины, что составляет 89% от лимита заготовки 2017 года и на 125 тысяч кубометров меньше, чем в 2016 году.

Бондарь отметил, что в 2017 году была успешно начата продажа древесины на аукционных торгах в электронной форме. Государственное предприятие "ЛИАЦ" разработало программное обеспечение для проведения торгов. В 2018 году задача Гослесагентства - увеличить объемы продаж древесины через электронную торговую площадку.

"Электронные торги - это то направление работы, которое будет внедряться и в дальнейшем. Это единственное направление, которое обеспечивает эффективное формирование цены и прозрачные правила. Всеобщего внедрения электронных торгов не будет - это будет делаться поэтапно, диверсифицированно, и в каждом случае учитывать специфику областей", - сказал замглавы Гослесагентства.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, общий объем заготовки ликвидной древесины украинскими предприятиями, которым предоставлен в пользование лес, в 2016 году вырос на 1,7% - до 19,6 миллиона кубометров.

Лесохозяйственные предприятия, подчиненные Государственному агентству лесных ресурсов Украины, в 2017 году полностью выполнили задачи по лесовосстановлению на местах прошлогодних рубок и восстановили 53,2 га.

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Теги: #древесина#лесозаготовки