Главное на 25 июня (вечер)

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Уполномоченный Президента Украины по вопросам международной энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ считает, что плохое финансовое состояние российского ОАО "Газпром" угрожает стабильности транзита газа в Европу, а также поставкам его в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге в Киеве.

По словам Б.СОКОЛОВСКОГО, в январских газовых переговорах российская сторона занимала слишком жесткую, непартнерскую позицию в отстаивании своих интересов, а украинское правительство не отстояло украинских интересов и согласилось на ряд дискриминационных положений в контрактах от 19 января 2009 года по поставке и транзиту природного газа.

«Очевидно, что таким образом российская сторона надеялась за счет украинцев спасти свою газовую отрасль. Однако и это не помогло решить главную проблему, которая заключается в том, что на сегодня финансовые, ресурсные и другие обязательства «Газпрома» явно превышают возможности. Эта ситуация прежде всего создает угрозу срыва поставок газа в Украину и европейским потребителям», - заявил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

По его мнению, «Газпром», заявляя неоднократно о проблемах в украинском энергетическом секторе, пытался таким образом отвлечь внимание европейской общественности от проблем внутри Российской Федерации.

Б.СОКОЛОВСКИЙ отметил, что на сегодняшний день финансовые обязательства "Газпрома" составляют более 90 млрд. долл., кроме того, по его словам, "Газпром" имеет проблемы с импортом среднеазиатского газа и сокращением поставок газа в Европу.

Б.СОКОЛОВСКИЙ предположил, что такая ситуация побуждает высших должностных лиц Российской Федерации и руководителей «Газпрома» прибегать к весьма некорректной и абсолютно безосновательной клевете в адрес украинцев и нашего государства о якобы потерянных 8 млрд. кубометров газа, о ненадежности ГТС, нецелесообразности пересмотра контрактов от 19 января, которые де-факто не выполняются.

«Такая позиция российской стороны не соответствует духу партнерства, взаимного уважения и доверия. Упомянутые заявления и конкретные действия российской стороны противоречат Договору о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией от 31 мая 1997 года», - считает Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Он констатировал, что отсутствие адекватной реакции со стороны действующего и теневого правительств на очередные газовые выпады российской стороны лишний раз свидетельствуют об их беспринципности в вопросах национального достоинства и неспособности выполнять ни профессиональные, ни политические функции, доверенные им украинским народом.

Уполномоченный Президента отметил, что, безусловно, Украина заинтересована, чтобы Россия, в том числе «Газпром», как можно скорее вышли из кризиса, поскольку речь идет "прежде всего о благополучии наших соседей, которым мы всегда желаем добра, процветания и мудрости".

Уполномоченный Президента Украины по вопросам международной энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ прогнозирует нехватку у НАК «Нафтогаз Украины» 110-120 млн. долл. для осуществления оплаты за газ, потребленный в июне т.г.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

По словам Б.СОКОЛОВСКОГО, в июне НАК «Нафтогаз Украины» потребит 1,1 млрд. кубометров российского газа, за который до 7 июля необходимо будет заплатить около 300 млн. долл.

По информации, имеющейся в Секретариате Президента, около половины этой суммы у НАК «Нафтогаз Украины» есть, еще часть средств будет взята из резерва компании, а 110-120 млн. долл. необходимо будет привлечь.

По словам Б.СОКОЛОВСКОГО, Президент Украины настаивает на скорейшем решении этого вопроса.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 июня, Уполномоченный Президента Украины по вопросам энергобезопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ заявил, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает правительство, парламент и руководство НАК «Нафтогаз Украины» безотлагательно принять конструктивные меры для расчетов за российский газ, потребленный в июне и последующие периоды.

При этом он отметил, что украинская сторона в полном объеме выполняла и впредь будет выполнять свои обязательства по транзиту и оплате российского газа в соответствии с контрактами по поставке и транзиту российского газа, заключенными 19 января этого года в Москве по результатам договоренностей между руководителями российского и украинского правительств.

В то же время, по словам Б.СОКОЛОВСКОГО, учитывая, что правительство не в состоянии должным образом защищать украинские интересы, глава государства как гарант национальной безопасности вынужден лично контролировать ход выполнения международных обязательств в энергетической сфере.

Уполномоченный Президента напомнил о прецеденте, когда в начале июня этого года, за несколько часов до истечения срока расчетов с российской стороной за май, Президент был вынужден созвать экстренное совещание. Под председательством В.ЮЩЕНКО руководители Национального банка Украины и НАК «Нафтогаз Украины» приняли единственно возможное на тот момент решение об оплате газа за счет резервов НБУ. «Таким образом были спасены миллионы украинских и европейских потребителей газа и международный авторитет государства. Никто из украинских правительственных чиновников и политиков не предложил других путей решения этого вопроса», – сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Он с сожалением констатировал, что сегодня ситуация повторяется: приближается 7 июля, когда надо рассчитаться за газ, полученный в июне. Средств, собранных НАК «Нафтогаз Украины», не хватает. Поэтому необходимы эффективные действия правительства, парламента, политиков и предпринимателей.

Верховная Рада приняла Закон “О внесении изменений в Закон Украины “О порядке принятия решений о размещении, проектировании, строительстве ядерных установок и объектов, предназначенных для обращения с радиоактивными отходами, которые имеют общегосударственное значение” и другие законы Украины (относительно усовершенствования процедуры принятия решений)”.

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 365 из 433 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

В законе предусмотрено, что решение о согласовании размещения в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения ядерных установок и объектов, предназначенных для обращения с радиоактивными отходами, которые имеют общегосударственное значение, принимается центральным органом исполнительной власти, к компетенции которого относится вопрос правового режима территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению в результате Чернобыльской катастрофы.

Кроме того, законом предусмотрено, что решение о продлении срока эксплуатации существующих ядерных установок и объектов, предназначенных для обращения с радиоактивными отходами, которые имеют общегосударственное значение, принимается органом государственного регулирования ядерной и радиационной безопасности на основании заключения государственной экспертизы по ядерной и радиационной безопасности путем внесения изменений в лицензию на эксплуатацию ядерной установки или объекта, предназначенного для обращения с радиоактивными отходами.

Кабинет министров Украины назначил экс-главу «Укртранснафты» Игоря КИРЮШИНА заместителем министра топлива и энергетики.

Об этом УНИАН сообщил в пресс-службе Министерства топлива и энергетики со ссылкой на распоряжение №698-р, принятое на вчерашнем заседании Кабмина.

Назначением И.КИРЮШИНА Кабмин ввел дополнительную должность заместителя министра топлива и энергетики.

Финансовый рынок

Контрольный пакет акций, а именно 51% банка «Надра», находится в залоге с 2007 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня временный администратор банка «Надра» Валентина ЖУКОВСКАЯ на пресс-конференции.

По ее словам, акции были заложены под получение внешнего займа в сумме 60 млн. долл.

Временный администратор сообщила, что она инициировала судебный процесс по этому соглашению.

В.ЖУКОВСКАЯ сказала, что банк намерен выполнить все условия, необходимые для его рекапитализации при участии государства, в том числе и уменьшение уставного капитала. Тем не менее, по ее словам, на сегодня нет конкретного плана по уменьшению уставного капитала, так как существуют зарубежные акционеры, которые в целом владеют около 7% акций и которые заинтересованы в улучшении ситуации в банке и способствуют этому.

Верховная Рада приняла в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, касающийся особенностей проведения мер финансового оздоровления банков».

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 237 из 439 народных депутатов, зарегистрировавшихся в сессионном зале.

Данным законопроектом предусматривается упростить порядок реорганизации банков, уменьшить уставный капитал банка при выполнении плана финансового оздоровления в рамках процедуры введения временной администрации.

Также предусмотрено, что в случае, если размер капитала банка, определенный по результатам аудита, является меньше размера уставного капитала, временный администратор обязан в течение трех дней с даты согласования Нацбанком решения временного администратора об уменьшении уставного капитала такого банка внести соответствующие изменения в устав банка, участие в капитализации которого берет государство.

Законопроектом предусматривается продлить до 1 января 2013 года необложение налогом вкладов физических лиц в банковские и небанковские финансовые учреждения.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО подчеркивает, что для выполнения бюджета на 2009 год есть все шансы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на совещании с административно-хозяйственным активом Львовской области.

«Половина областей выполняет бюджет, половина в очень сложной ситуации, но в то же время шансы есть, что до конца года бюджет будет выполнен, несмотря на то, что делается там – в центральной политике, что делается в банковской сфере. Все равно все будет идти на поправку», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, отметив, что первым позитивным признаком стабилизации ситуации в банковской сфере является увеличение депозитных вкладов в банках. (По информации НБУ, показатель прироста вкладов населения в мае составил 0,7%, что больше, чем в апреле (0,6%). Президент Украины Виктор В.ЮЩЕНКО 17 июня в ходе совместного заседания при участии руководства Национального банка Украины и коммерческих банков привел следующие цифры: если в марте текущего года отток вкладов населения составил 4,9 млрд. грн., то в апреле прирост составил 1,2 млрд. грн., в мае – 1 млрд. грн., и за 15 дней июня – 2,2 млрд. грн., что в целом составляет 4,4 млрд. грн. – УНИАН.)

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО неоднократно называл государственный бюджет на 2009 год нереальным и настаивал на его пересмотре.

Правительство Украины договорилось с Международным валютным фондом о том, что в случае необходимости государственный бюджет будет пересмотрен до конца мая.

Однако 6 мая Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что на сегодняшний день нет оснований для пересмотра государственного бюджета, поскольку он наполняется с перевыполнением плана.

Сегодня на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,6635/7,6915, к 12:00 цены выросли до 7,6920/7,7020. К закрытию ценовые уровни снизились - 7,6730/7,6790 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:30 Нацбанк объявил о продаже долларов по курсу 7,6400.

Рублевый рынок открылся на уровнях 0,2448/0,2461, к 12:00 цены поднялись - 0,2460/0,2467. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,2461/0,2467.

В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,2400 (+0,0599).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня изменялись в достаточно узком диапазоне 1,3920/1,3980.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,6755/10,7140, к 12:00 цены ушли вверх - 10,7235/10,7415. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH упали до 10,6915/10,7085.

Законодательство

Верховная Рада Украины приняла Закон “Об отчуждении земельных участков частной собственности для общественных потребностей и по мотивам общественной необходимости”.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 358 из 440 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Данный закон определяет правовые, организационные и финансовые принципы регулирования общественных отношений, возникающих в процессе отчуждения земельных участков, которые находятся в собственности граждан или юридических лиц, для общественных потребностей и по мотивам общественной необходимости.

Законом предусмотрено, что принудительное отчуждение земельных участков и недвижимого имущества, размещенного на них, с последующим полным возмещением их стоимости допускается лишь в условиях военного или чрезвычайного положения.

Предусмотрено, что принудительное отчуждение земельного участка по мотивам общественной необходимости допускается в случае, если:

строительство объектов предусматривается осуществить с применением оптимального варианта с учетом экономических, технологических, социальных, экологических и других факторов;

положительный общественный эффект от принудительного отчуждения земельного участка значительно превышает негативные последствия для владельца данного участка. Принудительное отчуждение земельных участков по мотивам общественной необходимости осуществляется по решению суда.

Стоимость земельного участка, который отчуждается или передается в собственность вместо отчужденного, определяется по договору на основании его экспертной денежной оценки.

По решению Кабинета министров Украины, для выкупа за счет средств государственного бюджета или соответствующего органа местного самоуправления за счет местного бюджета выкупная цена может быть большей, чем стоимость отчуждаемого земельного участка, определенная по результатам экспертной денежной оценки, но не более чем на 100%.

Владелец земельного участка на протяжении одного месяца со дня поступления информации (письменного сообщения) в письменном виде извещает соответствующий орган исполнительной власти или орган местного самоуправления о даче согласия или об отказе от проведения переговоров относительно условий выкупа земельного участка.

Земельный участок может быть принудительно отчужден в государственную собственность по мотивам общественной необходимости исключительно для строительства линейных объектов и объектов транспортной и энергетической инфраструктуры (дорог, мостов, эстакад, магистральных трубопроводов, линий электропередачи, аэропортов, нефтяных и газовых терминалов, электростанций и объектов, необходимых для эксплуатации) общегосударственного или регионального значения.

Верховная Рада Украины приняла Закон “Об общих принципах государственно-частного партнерства”.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 255 из 440 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В данном законе содержится определение, что государственно-частное партнерство - сотрудничество между государством Украина, Автономной Республикой Крым, территориальными общинами и юридическими лицами, кроме государственных и коммунальных предприятий, или физическими лицами-предпринимателями, которое осуществляется на основе договора в порядке, установленном данным законом, другими законодательными актами.

Частным партнером в договоре, который заключается в рамках государственно-частного партнерства, может выступать объединение юридических лиц, не являющееся юридическим лицом.

В этом случае участники такого объединения несут солидарную ответственность по обязательствам, предусмотренным договором, который заключается в рамках государственно-частного партнерства.

Особенности участия объединения юридических лиц, не являющегося юридическими лицами, в договорных отношениях, которые возникают в рамках государственно-частного партнерства, устанавливаются Кабинетом министров Украины.

Признаками государственно-частного партнерства является, в частности, продолжительность отношений (от 5 до 50 лет).

В законе определены принципы проведения конкурса по определению частного партнера.

После того, как закон был проголосован, отдельные народные депутаты заявили, что во время подготовки ко второму чтению в документ были внесены поправки неизвестного автора, которыми предусматривается отменить ряд статей Земельного кодекса Украины в части договоров эмфитевзиса и суперфиции.

На требование депутатов вернуться к рассмотрению данного закона председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заверил, что он не подпишет данный закон до тех пор, пока парламент Украины не определится с нормами, против которых возражает ряд народных депутатов Украины.

В частности, против принятия таких изменений к законодательству выступали народные депутаты Украины Олег ЛЯШКО (фракция БЮТ) и Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ (фракция НУ-НС).

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «Об оптовых рынках сельскохозяйственной продукции».

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 309 из 440 народных депутатов Украины, зарегистрировавшихся в сессионном зале.

В соответствии с законом, оптовый рынок сельскохозяйственной продукции (ОРСП) - это субъект предпринимательской деятельности, который создан в соответствии с законодательством и целью деятельности которого является создание необходимых условий для осуществления операций по продаже и купле сельскохозяйственной продукции, заключение соответствующих договоров

В законе приведена классификация ОРСП, а также особенности их создания, деятельности и регулирования.

Предусмотрено, что государственная политика поддержки ОРСП осуществляется путем разработки и утверждения программы развития сети оптовых рынков, которая утверждается Кабинетом Министров Украины, контроля за реализацией мер по их созданию и функционированию; обеспечения достоверной информацией участников ОРСП о конъюнктуре и потребительском качестве товаров; разработки и контроля за выполнением правил торговли, ветеринарных и санитарных правил, других нормативно-правовых документов, которые регламентируют их деятельность; выделение земельных участков под ОРСП, в том числе из земель государственной или коммунальной собственности, с учетом санитарной зоны, в размере, который будет обеспечивать участников рынка необходимыми торговыми местами, способствовать размещению соответствующих объектов инфраструктуры рынка.

Кроме того, предусмотрено предоставление организационной, технической и финансовой помощи в создании и функционировании ОРСП; стимулирование реализации на ОРСП сельскохозяйственной продукции отечественного производства; обеспечение ОРСП подъездными дорогами, водо- и электроснабжением, другими коммуникациями общего назначения; включение в программы социально-экономического развития территорий мер по развитию ОРСП.

Законом предусмотрено создание ассоциаций ОРСП, членом одной из которых должны быть все ОРСП, а также введение не государственного регулирования ОРСП через саморегулирующуюся организацию ОРСП.

Верховная Рада приняла Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные актыУкраины относительно дальнейшего совершенствования порядка лицензирования хозяйственной деятельности».

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 293 из 435 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом предусмотрен принцип преимущественного применения норм базового закона о лицензировании в законах, регулирующих отношения в соответствующих сферах.

Данным законом вводится требование, согласно которому лицензирование может быть введено лишь в случае, если осуществление хозяйственной деятельности не может регулироваться с помощью действующих регуляторных актов, или внесением изменений в них.

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» (относительно почасовой оплаты труда).

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 236 из 439 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данный закон содержит нормы, регулирующие не только месячный, но и почасовой уровень минимальной оплаты труда. То есть, работодатель должен оплачивать наемный труд не ниже минимального уровня за каждый отработанный час.

Конкретный размер почасовой ставки должен определяться парламентом с учетом индексации уровня доходов на каждый последующий год в законе о государственном бюджете.

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно содействия осуществлению предпринимательской деятельности».

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 319 из 439 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено с целью упрощения учреждения бизнеса снизить требования к уставному капиталу хозяйственных обществ и уменьшить количество видов хозяйственной деятельности, которые подлежат лицензированию, а для совершенствования порядка выдачи документов разрешительного характера - установить основные требования к срокам и механизму их выдачи.

Законом предлагается также законодательно закрепить практику долгосрочной аренды государственного и коммунального имущества - не меньше 5 лет.

Документом предлагается также ввести практику выдачи лицензии на неограниченный срок. В то же время для отдельных видов деятельности, в соответствии с проектом, правительство может устанавливать сроки лицензии, но они не должны быть меньше 5 лет.

Верховная Рада не поддержала проект Закона «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях» (относительно размера штрафов за дорожно-транспортные нарушения).

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 165 из 437 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом, в частности, предлагалось уменьшить размер штрафа за нарушение правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами.

Как заметил народный депутат Олег ЗАРУБИНСКИЙ (фракция Блока Литвина), уменьшение штрафа до 0,2-0,5 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан составило бы приблизительно 3 грн., что никак не влияло бы на принуждение водителей пользоваться ремнями и мотошлемами.

Также законопроектом предусматривалось снижение штрафов за превышение водителями установленных ограничений скорости движения более чем на 20 км/час, нарушение требований дорожных знаков и разметки, а также относительно правил проезда перекрестков.

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