В России хотят блокировать нелегально ввезенные телефоны и планшеты

При этом в России будет действовать квота беспошлинного ввоза - не более одного устройства в год.

Нелегально ввезенные в Россию мобильные устройства - планшеты и телефоны - предлагают заносить в черный список и блокировать их работу, сообщает "Коммерсант".

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"Соответствующее предложение содержится в концепции регулирования рынка мобильных устройств, которую подготовила и направила в правительство Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ)", - говорится в сообщении.

Документ, с которым ознакомилось российское издание, предполагает создание базы данных IMEI-кодов мобильных устройств с разделением на белый, серый и черный списки. В черный список предлагается включать похищенные или ввезенные незаконно мобильные устройства и блокировать их.

Авторы концепции предлагают россиянам, ввозящим мобильные устройства из-за рубежа для личного использования, регистрировать их в реестре. При этом в России будет действовать квота беспошлинного ввоза - не более одного устройства в год, при превышении которой планируется взимать сбор с каждого устройства.