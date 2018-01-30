Отказ от старых методов работы: Кабмин вводит обязательный цифровой формат
13:01, 30 января 2018Разное
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Правительство вводит обязательность цифрового формата всех новых решений государственных органов и органов местного самоуправления.
Иллюстрация REUTERS
Кабинет министров Украины вводит обязательный цифровой формат всех новых решений органов государственной власти и местного самоуправления. Об этом заявил министр экономического развития и торговли Степан Кубив на круглом столе по вопросам цифровой экономики в Киеве.
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"Мы вводим обязательность цифрового формата всех новых решений государственных органов и органов местного самоуправления. Принцип "цифровой по умолчанию" позволит постепенно полностью перейти в цифровую плоскость и попрощаться с устаревшими привычками и методами работы", - сказал министр.
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