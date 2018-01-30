Отказ от старых методов работы: Кабмин вводит обязательный цифровой формат

13:01, 30 января 2018
Разное
343 0
Иллюстрация REUTERS

Читайте такжеЦифровая Украина: Гройсман рассказал, чего ждать от электронной идентификации граждан

"Мы вводим обязательность цифрового формата всех новых решений государственных органов и органов местного самоуправления. Принцип "цифровой по умолчанию" позволит постепенно полностью перейти в цифровую плоскость и попрощаться с устаревшими привычками и методами работы", - сказал министр.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Кабмин и цифровой формат