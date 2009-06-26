Курс НБУ на 26.06.09

Официальный курс НБУ на 26.06.09 100 USD США – 762.8500 (25 июня – 762.3500) 100 EUR – 1063.4129 (25 июня – 1069.5008) 10 RUR – 2.4447 (25 июня – 2.4484) Учетные курсы банковских металлов на 26.06.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-71269.26 (25 июня-70803.26) 961 XAG 10 Серебро-1058.07 (25 июня-1058.14) 962XPT10 Платина-89711.16 (25 июня-89576.13) 964XPD10 Палладий-18003.26(25 июня-18067.70)

Официальный курс НБУ на 26.06.09 100 USD США – 762.8500 (25 июня – 762.3500) 100 EUR – 1063.4129 (25 июня – 1069.5008) 10 RUR – 2.4447 (25 июня – 2.4484) Учетные курсы банковских металлов на 26.06.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-71269.26 (25 июня-70803.26) 961 XAG 10 Серебро-1058.07 (25 июня-1058.14) 962XPT10 Платина-89711.16 (25 июня-89576.13) 964XPD10 Палладий-18003.26(25 июня-18067.70)

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