ДАЙДЖЕСТ СМИ за 26 июня

Украинские СМИ

«Дело» публикует материал «Доллар снова пошел в рост», в котором пишет, что возросший спрос на доллары в конце квартала спровоцировал удорожание американской валюты в Украине на 9 копеек. В среду курс покупки доллара на межбанке вырос сразу на 5 копеек — до 7,66 гривни за доллар. Открытие торгов в четверг также сопровождалось удорожанием американской валюты — к 13.00 котировки на покупку достигли отметки в 7,70 гривни за доллар. Правда, к закрытию торговой сессии валюта успела подешеветь на 5 копеек. Наличный валютный рынок отреагировал на колебания межбанка ростом курса доллара на 3 копейки — до 7,66 гривни за доллар (средний курс покупки в киевских банках вечером 25 июня)…

http://delo.ua/news/108695/

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Также «Дело» в материале «Проблемные банки: Как провести реструктуризацию кредита» подает результаты собственного исследования данного вопроса…

http://delo.ua/news/108686/

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«Дело» в материале «Словакия может перехватить у Украины завод по выпуску топлива для АЭС» о планах российского поставщика ядерного топлива, его перспективных разработках рассказывает вице-президент корпорации "ТВЭЛ" по научно-технической деятельности и инновациям Петр Лавренюк…

http://delo.ua/news/106823/

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Издание «Коммерсант» (Украина) в материале «Надра» попал в заложники» пишет, что контрольный пакет акций банка "Надра" уже несколько лет находится в залоге у неизвестной компании, которая намерена забрать банк за неуплату долга в 60 млн. долл. Об этом заявила вчера временный администратор банка Валентина Жуковская. Срок погашения кредита истек в марте, но администратор пытается оспорить в Лондоне право владения 51% акций банка, чтобы создать условия для рекапитализации банка за счет государства. По мнению банкиров, таким образом группа Дмитрия Фирташа пытается получить контроль над банком "Надра"…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1193345

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Издание «Коммерсант» в материале «Зарплаты ушли в отпуск» пишет о том, что в мае впервые с начала года номинальный рост средней зарплаты не компенсировал инфляцию – по итогам прошлого месяца реальные доходы работников упали на 0,2%. При этом в промышленности зарплаты снижаются, а растут в основном в туризме, госуправлении, медицине и финансовой сфере. Плохая ситуация на рынке труда позволяет экспертам прогнозировать остановку роста зарплат и их снижение к концу года…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1193322

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Также «Коммерсант» в публикации «Дно воздушной ямы» пишет о том, что Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) вчера опубликовала первый за этот год положительный отчет, в котором сообщила, что "кризис, возможно, достиг дна". В IATA отметили первые проблески стабилизации на рынке, который в мае, по оценкам ассоциации, просел не так сильно, как в предыдущие месяцы – всего на 9,3%. Впрочем, до возврата на прежние позиции еще далеко, говорят в IATA. Тем более в Украине, добавляют локальные перевозчики…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1193352

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Издание «Экономические известия» в материале «Стране грозит передел» пишет о том, что принудительное отчуждение земельных участков для общественных потребностей может стать реальностью. Соответствующий закон поддержали 358 народных депутатов, что дает основание прогнозировать преодоление вето, которое Президент может наложить на документ…

http://www.eizvestia.com/markets/full/4180304

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«Экономические известия» в материале «Рекапитализации мешают миноритарии» пишут, что последние перипетии процесса рекапитализации коммерческих банков государством показывают, что Минфин допустил весьма серьезную ошибку при подготовке методологии этого процесса. Государство, которое изначально определило свои доли акций в капитале каждого банка, теперь вынуждено отказывать миноритарным акционерам в праве подписки на новые выпуски акций. Это может стать причиной судебных исков и очередной остановки процесса национализации проблемных банков…

http://www.eizvestia.com/markets/full/4180305

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«Экономические известия» в публикации «Угольщиков успокаивают словами» пишут, что обсуждение проблем энергетики на круглом столе, организованном парламентским комитетом по вопросам предпринимательства, свелось, по сути, к тарифам на электроэнергию и вреде квот на импорт топлива. А спасения угольщиков – разговор остался разговором…

http://www.eizvestia.com/markets/full/4180294

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«Газета по-киевски» в материале «Лексусы» угоняют по средам» пишет - краденые автомобили подешевели в два раза, но угонов все равно не стало меньше…

http://mycityua.com/articles/city/2009/06/26/085338.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Наденьте плавки, Юрий Витальевич!» пишет - сейчас адвокаты Колесникова вполне могут подавать заявление в прокуратуру с требованием возбудить против Луценко уголовное дело…

http://www.segodnya.ua/blogs/olesbuzinablog/14060836.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Новые правила кредитования, или Неумелая попытка защитить» пишет - в ВР зарегистрирован законопроект о новых правилах кредитования. «Заботу», в основном, ощутит только будущий заемщик, а «наезд» на банки вряд ли удастся…

http://economics.unian.net/rus/detail/15233

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Депозитарная система Украины: новый виток скандалов?..» пишет - Власть намерена создать Центральный депозитарий Украины. Это похоже на попытку чиновников, отчаявшихся разобраться в ситуации, просто разрубить «гордиев узел» накопившихся проблем...

http://economics.unian.net/rus/detail/14874

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Воздушный старт» реанимировали?..» пишет - в Ле-Бурже Украина получила неожиданные дивиденды. В проекте использования уникального самолета АН-124 «Руслан» для запуска космических ракет наметился прогресс...

http://economics.unian.net/rus/detail/14895

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «ЕС отложил удар по «Газпрому» пишет о том, что Совет ЕС одобрил третий пакет мер по реформе внутреннего энергетического рынка Европы. Европарламент проголосовал за документ еще в апреле. Теперь страны - члены ЕС должны в течение 18 месяцев инкорпорировать новые правила в национальное законодательство. Если “Газпром” своевременно не подключится к работе над новым механизмом, европейские компании смогут развернуть работу регулятора против России, считают эксперты…

http://www.vedomosti.ru/newsline/index.shtml?2009/06/25/793739

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Издание «Известия» в публикации «Когда вождям приходит время посещать магазин» пишет - Владимир Путин теперь узнал, сколько стоит колбаса, делились россияне мнением о неожиданном визите премьера РФ в столичный магазин. Не узнал, кстати. До нас не дошел, жаловались в четверг корреспонденту "Известий" продавщицы колбасного отдела. Но дело даже не в том, куда ступила нога премьера. Главное - что ступила….

http://www.izvestia.ru/politic/article3130005/

(УНИАН)