ВОЗ: вирус гриппа A/H1N1/ в настоящее время стабилен

Вирус гриппа A/H1N1/ в настоящее время стабилен и не подвергается мутации. Такое мнение высказала накануне журналистам в рамках официального визита в Москву генеральный директор Всемирной организации здравоохранения /ВОЗ/ Маргарет Чен, передает Прайм-ТАСС.

"Я хочу заявить, что вирус пока не мутирует, он стабилен, - сказала М.Чен. - Однако, как нам всем известно, вирус гриппа непредсказуем. Он обладает высокой способностью к мутации".

М.Чен отметила, что для контроля над ситуацией необходимо проводить работу в двух основных направлениях. "Прежде всего, мы должны наблюдать за поведением штамма, особенно в странах Южного полушария", - сказала она. При этом М.Чен добавила: "Необходимо оценить может ли быть взаимодействие между обычным и "свиным" вирусами гриппа". "До сих пор мы не получали таких сигналов", - сообщила она.

Вторым направлением работы М.Чен назвала необходимость мониторинга по птичьему гриппу. "Необходимо проводить мониторинг, может ли произойти перекрещивание птичьего и свиного вирусов гриппа". Она особо отметила: "Мы особенно должны отслеживать ситуацию в странах Ближнего Востока и Южной Азии". Именно там, по словам главы ВОЗ, отмечаются вспышки заболеваемости "свиным" гриппом. Она добавила, что "до сих пор не было случаев, чтобы H5N1 и H1N1 каким-то образом перекрещивались".