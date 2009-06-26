Совмин ЕС одобрил Визовый кодекс

Совет министров по вопросам защиты окружающей природной среды ЕС формально одобрил Визовый кодекс.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было принято 25 июня на заседании Совета.

Документ представляет собой общие для стран-участниц Шенгенской зоны процедуры и условия выдачи краткосрочных виз (на срок не более трех месяцев), сообщила пресс-служба Совета ЕС.

Новым визовым законодательством определено, в частности, что стоимость Шенгенской визы для граждан третьих стран в возрасте 12 лет и старше составляет 60 евро на человека, а для детей от шести до 11 лет - 35 евро. Вводятся также новые стандарты оказания консульских услуг по оформлению виз, а решение о их выдаче должно приниматься в течение 15 календарных дней.

При оформлении виз консульских службам предписывается вносить цифровые отпечатки пальцев и фотографии лиц, запросивших визы, в Систему визовой информации Шенгенской зоны. Требование о снятии отпечатков пальцев не распространяется на детей в возрасте до шести лет, членов королевских семей, глав государств, правительств, правительственных чиновников, их супругов и членов официальных делегаций, если они прилетают по официальным приглашениям.

Кроме того, в случае отказа в выдаче визы, консульским службам надлежит обосновать принятое решение, а подателю предоставляется право его обжаловать.

Однако, предлагаемая Евросоюзом мера о снятии отпечатков пальцев для получения шенгенской визы не коснется российских граждан, сообщила пресс-секретарь российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. По ее словам, не затронет россиян и подорожание. Для граждан России виза так и будет стоить 35 евро.

Документ, в частности, предусматривает, что заявка на получение краткосрочной визы должна подаваться не ранее, чем за три месяца до запланированной даты начала поездки, при этом встреча в консульском отделе должна состояться через две недели. В отдельных случаях встреча может назначаться и раньше, даже немедленно, если для этого есть серьезные основания.

Кодекс определяет перечень документов, которые должны подаваться на получение визы. В перечень внесены унифицированная заявка на получение визы, документ, дающий право на выезд за границу (загранпаспорт), который должен быть действующим на период, не менее чем на три месяца превышающий запланированный срок возвращения из страны-члена Шенгенской зоны, иметь, по меньшей мере, две пустые страницы и быть выданным не больше, чем за 10 лет до даты поездки.

Среди документов, которые определяют цель поездки определено приглашение от принимающей стороны (организации или физического лица), резервирование билетов на осуществление путешествия в оба конца, резервирование гостиницы, а в случае поездки для медицинского обследования – документы, подтверждающие необходимость такого обследования, и документы о достаточности финансовых ресурсов на это.

Для получения визы также необходимо подать документы, дающие возможность оценить желание человека вернуться в страну проживания, к которым, кроме зарезервированных билетов на путешествие в оба конца, относятся документы, свидетельствующие о наличии у желающего получить визу достаточных финансовых ресурсов, справку с места работы и выписку из банковского счета, справки о наличии недвижимости, справку о семейном положении. Кроме того, желающие получить визу для посещения родных должны подавать и справки о родственных узах с приглашающими их гражданами стран-членов Шенгенской зоны. В перечень документов также входит и медицинская страховка на предполагаемый срок пребывания. Наличие медицинской страховки необязательно для владельцев дипломатических паспортов.

"Визовый код" ЕС, который заменит ныне действующие Общие консульские инструкции, вступит в силу спустя 20 дней после его публикации в официальной газете ЕС.