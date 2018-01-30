Украинское устройство Petcube опередило на конкурсе огнемет "против зомби" Илона Маска

Всего на премию Golden Kitty Awards были номинированы семь украинских продуктов.

Устройство Petcube Bites получило премию платформы Product Hunt Golden Kitty Awards в номинации "Самый странный продукт года", обогнав при этом "The Boring Company" Илона Маска.

Об этом говорится на сайте премии, передает Экономическая правда.

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Премию Product Hunt получило ещё два украинских продукта: у номинации "Бот года" победил юридический бот PatentBot, а в номинации "Лучший потребительский продукт" — сервис Setapp от Macpaw.

Гаджетом года стал iPhone X, оставив на втором месте Google Pixel 2, а на третьем ещё одну разработку Apple - iMac Pro.

Прорывом года назвали мессенджер Telegram.

Напомним, всего на премию Golden Kitty Awards было номинировано семь украинских продуктов, среди которых Hushme, Flawless App, Crello и Grammarly Keyboard для iOS.

Как сообщал УНИАН, Petcube - это успешный бизнес-проект, который покорил США, Европу и Китай. С помощью устройств Petcube люди могут не только наблюдать за своими любимцами в свое отсутствие, а сегодня даже звонить и общаться с ними.