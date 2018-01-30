Украинское устройство Petcube опередило на конкурсе огнемет "против зомби" Илона Маска

16:03, 30 января 2018
Разное
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Petcube Bites стал "Самым странным продуктом года" / фото producthunt.com

Об этом говорится на сайте премии, передает Экономическая правда.

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Премию Product Hunt получило ещё два украинских продукта: у номинации "Бот года" победил юридический бот PatentBot, а в номинации "Лучший потребительский продукт" — сервис Setapp от Macpaw. 

Гаджетом года стал iPhone X, оставив на втором месте Google Pixel 2, а на третьем ещё одну разработку Apple - iMac Pro.

Прорывом года назвали мессенджер Telegram.

Напомним, всего на премию Golden Kitty Awards было номинировано семь украинских продуктов, среди которых Hushme, Flawless App, Crello и Grammarly Keyboard для iOS.

Как сообщал УНИАН, Petcube - это успешный бизнес-проект, который покорил США, Европу и Китай. С помощью устройств Petcube люди могут не только наблюдать за своими любимцами в свое отсутствие, а сегодня даже звонить и общаться с ними.

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Теги: #огнемет Маска#Устройство Petcube Bites#огнемет против зомби