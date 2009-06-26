АНОНС на 26 июня 2009 г.

Под председательством Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО начнется очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны, где планируется рассмотреть вопросы: о ситуации в сфере железнодорожного транспорта; об отчете Кабинета министров Украины относительно результатов первой годовщины членства Украины в ВТО; о предложениях к проекту Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2010 год по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины».

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Президент Украины Виктор Ющенко будет присутствовать на творческом отчете Запорожской области, который состоится в рамках Фестиваля искусств Украины.

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Пресс-конференция на тему: «Проблемы рынка зерна 2009 года и текущая ситуация на рынке мяса». Организатор - Украинская аграрная конфедерация.

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Под председателством премьер-министра Юлии Тимошенко, с участием глав облдгосадминистраций и мэров, состоится совещание по вопросам планирования бюджета на 2010 год и государственных гарантий на инвестиционные проекты.

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Брифинг на тему: «Анализ курса доллара до конца лета в Украине: повышение или падение?». Также в программе брифинга: анализ данных по динамике депозитов и кредитов в банковской системе Украины. В нем примет участие Николай Ивченко, руководитель информационно-аналитического центра компании «Forex Club».

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Состоится встреча Киевского городского председателя Леонида Черновецкого с мэром Большой Антальи (Республика Турция) Мустафой Айкадин и представителями турецкого бизнеса. Цель встречи: развитие торговых и туристических связей и изучения возможности учреждения побратимских отношений Антальи с Киевом.

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13-30 в УНИАН заседание пресс-клуба на тему: «Развитие транзитного потенциала страны в период экономического кризиса. Реализация проекта увеличения пропускной способности железнодорожных путей в направлении южных портов». Вопросы: Развитие транзитных грузопотоков - повышение стойкости функционирования транспортной системы Украины в период кризиса. Новое стратегическое направление транзита - «Север-Юг». Программа модернизации железнодорожных путей и припортовых станций и др. Приглашены: главный инженер Главного управления перевозок «Укрзалізниці» Михаил Семенюк; ген.директор Ассоциации международных экспедиторов Украины Юрий Приходько; руководитель аналитической группы Консорциума «Менеджмент Консалтинг Групп» Дмитрий Пидтуркин (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Пресс-конференция на тему: „Кто заказал подорожание бензини?” К участию приглашені: Богдан Соколовский – Уполномоченный Президента по вопросам энергообезопасности; Куюн Сергей - директор консалтинговой группы «А-95» и др.

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Расширенное заседание Коллегии исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА). Вопросы: О состоянии выполнения Указа Президента Украины от 25.02.2008 № 157/2008 «О неотложных мерах по развитию города Киева»; «О состоянии санитарной очистки и благоустройства территории Святошинского района г. Киева».

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16-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Изменения в бюджетный кодекс - залог стабильного развития местного общины». Участники: Наталия Романова, председатель Черниговского облсовета, вице-президент Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, вице-президент Украинской Ассоциации местных и региональных властей; Владимир Майбоженко, председатель Киевского облсовета; Григорий Заболотный, председатель Винницкого облсовета; Анатолий Грицюк, председатель Волынского облсовета; Виталий Француз, председатель Житомирского облсовета. Вопрос: Изменения в бюджетный кодекс, как реализация принципов субсидиарности, закрепленных в ст.. 4 Европейской Хартии местного самоуправления и результат сотрудничества Правительства и местных общин (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: (0462) 67-51-56. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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