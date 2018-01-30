В Украине уровень исполнения судебных решений вырос до 18%

Данный показатель в несколько раз превышает значения за предыдущие годы.

Доля выполненных судебных решений в 2017 году увеличилась до 18%, что в несколько раз превышает показатели за предыдущие годы, сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко на пресс-конференции.

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"Уровень исполнения судебных решений вырос до 18%. Это, понятно, ещё не тот показатель, которым можно гордиться, но мы увеличили в несколько раз уровень исполнения судебных решений и двигаемся к среднеевропейскому уровню исполнения судебных решений - это более 50% от тех решений, которые выносятся украинскими судами", - отметил министр.

Он добавил, что в рамках исполнения судебных решений было взыскано более 2,1 млрд грн в пользу государственного бюджета, взыскано более 354 млн грн задолженности по заработной плате перед гражданами с недобросовестных работодателей, возвращено в государственную и коммунальную собственность 638 земельных участков общей площадью более 25 тыс. гектаров, а также взыскано более 2,4 млрд грн алиментов в пользу 576 тыс. детей.

Как сообщал УНИАН, по словам заместителя министра юстиции Украины по вопросам исполнительной службы Сергея Шкляра, в 2017 году произошли существенные кадровые изменения в системе Государственной исполнительной службы. В частности, на 75% был обновлен руководящий состав службы и на 60% обновлено руководство в регионах. Также в 2017 году был успешно внедрен институт частных исполнителей, где 945 кандидатов прошли обучение.

23 августа Кабинет министров Украины внес изменения в порядок выплаты вознаграждений государственным исполнителям, ограничив максимальную сумму, которую может получить в качестве вознаграждения государственный исполнитель, суммой в 200 размеров прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.