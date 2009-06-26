Столица Чехии может уйти под воду

Жертвами наводнений в поледние дни в результате непрекращающихся ливней в Чешской Республике стали 12 человек, передали информагентства.

Сегодня стало известно о гибели спортсмена близ города Чески-Крумлов в Южной Чехии, который во время тренировки по спортивной гребле утонул в реке Влтава, уровень воды в которой стремительно повышается.

В Северной Моравии (северо-восток Чешской Республики) разгул водной стихии унес жизни 11 человек. Материальный ущерб в этом регионе страны измеряется сотнями миллионов долларов. В работах по ликвидации последствий разрушительного наводнения задействованы военнослужащие, сообщает k2kapital..

Между тем, особую обеспокоенность в Праге вызывают сообщения о повышении уровня воды в реке Влтава, на берегах которой стоит чешская столица. Катастрофическому наводнению августа 2002 г, когда были затоплены исторические районы города, также предшествовали наводнения в Южной Чехии.

Пражская мэрия принимает срочные меры по предотвращению повторения трагедии. Принято, в частности, решение закрыть барьеры, отделяющие Влтаву от ее притока - реки Чертовки, вдоль которой расположен один из старейших и самых живописных районов города - Мала Страна.