В Украине усилят контроль за заготовкой и реализацией древесины

Гослесагентство вводит электронный учет древесины и запрещает ее реализацию вне аукционов.

Государственное агентство лесных ресурсов Украины обязало начальников областных управлений лесного и охотничьего хозяйств, руководителей предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления агентства, усилить контроль за заготовкой и реализацией древесины, сообщила пресс-служба Гослесагентства со ссылкой на подписанный приказ.

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"Обеспечить ведение электронного учета древесины на лесохозяйственных предприятиях с внесением информации о всей заготовленной и реализованной древесине в систему электронного учета древесины и обеспечить регистрацию заключенных договоров в системе", - говорится в приказе.

Было поручено усилить контроль за выполнением договоров купли-продажи древесины, заключенных по результатам аукционных торгов, выходом деловых сортиментов и распределением древесины на технологическую и топливную.

Также приказом обязано прекратить реализацию подведомственными лесохозяйственными предприятиями древесины по прямым договорам подрядчикам, выполняющим работы по заготовке древесины, и не участвующих в аукционных торгах.

Кроме того, запрещено реализовывать потребителям дубовую дровяную древесину для технологических нужд производственно-технического назначения.

Как сообщал УНИАН, по данным Гослесагентства, общий объем заготовки ликвидной древесины украинскими предприятиями, которым предоставлен в пользование лес, сократился в 2017 году на 2,5%, или на 412 тысяч кубометров, - до 15,9 миллиона кубометров.

В 2017 году была успешно начата продажа древесины на аукционных торгах в электронной форме. Государственное предприятие ЛИАЦ разработало программное обеспечение для проведения торгов. В 2018 году задача Гослесагентства - увеличить объемы продаж древесины через электронную торговую площадку.