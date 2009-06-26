Эксперты: Зурабов жесткий и прагматичный менеджер

Эксперты называют Михаила ЗУРАБОВА, кандидатура которого подана на должность посла России в Украине, жестким и прагматичным менеджером

Такое мнение они выразили в переданном УНИАН экспертном опросе, проведенном Институтом Горшенина.

Народный депутат от БЮТ, председатель подкомитета по вопросам сотрудничества со странами СНГ Комитета Верховной Рады по иностранным делам Алексей ЛОГВИНЕНКО считает, что любой посол выполняет волю государства, которое его направило в ту или другую страну. «Он может быть более или менее успешным коммуникатором в налаживании каких-то связей, более или менее влиятельной фигурой на уровне общения с должностными лицами страны, где он находится, с представителями деловых кругов. Но он выполняет ту задачу, которая ему задана», - заметил депутат. А.ЛОГВИНЕНКО тяжело оценивать дипломатические способности М.ЗУРАБОВА, поскольку он не карьерный дипломат. «Относительно его успехов на министерской должности, которую он занимал, – картина контрастная. Поэтому мне трудно прогнозировать успешность его деятельности в должности посла», - сказал А.ЛОГВИНЕНКО.

В то же время, народный депутат от Партии регионов Михаил ПАПИЕВ знает М.ЗУРАБОВА лично и спокойно относится к назначению его послом РФ в Украине. «Он в свое время был руководителем и Пенсионного фонда России, и Министерства здравоохранения и социального развития, - то есть человек опытный. Есть много друзей у него в Украине, я их знаю. Это человек взвешенный, с опытом. По моему мнению, человек с таким опытом был бы полезен для Украины», - считает М.ПАПИЕВ.

Народный депутат от Блока Литвина, член группы ВР по межпарламентским связям с Российской Федерацией Олег ЗАРУБИНСКИЙ сказал, что не может дать оценку М.ЗУРАБОВУ. «Лично не знаком и, кроме той информации, что и вы владеете, ничего не знаю. О его дипломатическом потенциале ничего не могу сказать», - заметил он. Также О.ЗАРУБИНСКИЙ отметил, что в депутатской среде нет большого резонанса по поводу назначения нового посла РФ.

Директор Международного центра политической экспертизы Евгений МИНЧЕНКО (Россия, Москва), комментируя назначение М.ЗУРАБОВА, сначала проанализировал основные проблемы его предшественника Виктора ЧЕРНОМЫРДИНА. По его мнению, прежний посол был ориентирован на межличностную дипломатию. «То есть, на дипломатию хороших отношений: одно время с Леонидом КУЧМОЙ, потом – с Юлией ТИМОШЕНКО. Однако Виктор Степанович - не тот человек, который способен строить масштабные схемы работы с общественным сознанием, с элитами, с медиа, экспертами», - заметил эксперт. Также он считает, что ставка В.ЧЕРНОМЫРДИНА на Ю.ТИМОШЕНКО оказалась неэффективной. «Юлия Владимировна, по своей привычке, начала по-своему интерпретировать достигнутые договоренности и, мягко говоря, не всегда их выполнять», - сказал Е.МИНЧЕНКО. По мнению российского эксперта, М.ЗУРАБОВ – достаточно жесткий и прагматичный менеджер. «Я думаю, что стратегические решения относительно Украины – а это сегодня является приоритетом в российской внешней политике – будут руководиться лично президентом и премьер-министром», - сказал он. А М.ЗУРАБОВ, по его словам, во-первых, будет строить некоторые бизнес-связи на будущее - на то время, когда в Украине после президентских выборов изменится власть, а «во-вторых, если будет речь идти о каких-то тактических договоренностях с украинскими политиками, то М.ЗУРАБОВ – это человек, способный в бизнес-логике построить четкую систему гарантий и жесткую систему соблюдения договоренностей. А это до сих пор никому не удавалось», - считает Е.МИНЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 25 июня комитет Госдумы РФ по делам СНГ и связей с соотечественниками одобрил кандидатуру М.ЗУРАБОВА на должность посла России в Украине.