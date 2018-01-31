Ким Чен Ын опустошил резервный фонд Северной Кореи - СМИ

Причиной банкротства резервного фонда Северной Кореи стали ядерные испытания, строительство горнолыжного курорта и другие масштабные пропагандистские проекты.

Испытания ядерного оружия, а также международные санкции привели к практически полному опустошению резервного фонда КНДР. Об этом сообщает Radio Free Asia со ссылкой на источники в Китае, связанные с северокорейским руководством.

Читайте такжеКНДР за полгода незаконно экспортировала товаров на $270 миллионов

"Через экстравагантные расходы Ким Чен Ына средства резервного фонда, который достался ему от отца, Ким Чен Ира, заканчиваются", - рассказал изданию один из собеседников.

По его словам, ядерные испытания и запуски баллистических ракет финансировались из этого фонда.

Кроме того, Пхеньян потратился на строительство горнолыжного курорта на востоке страны и другие масштабные пропагандистские проекты.

По мнению источников, на седьмом году правления Ким Чен Ын столкнулся с проблемой дефицита финансовых ресурсов, необходимых для управления страной.

Собеседник также рассказал о своем знакомстве с сотрудниками так называемого "Офиса 39" - организации, которая ежегодно приносит в бюджет КНДР от 500 миллионов до 1 миллиарда долларов, занимаясь контрабандой, торговлей наркотиками и международным мошенничеством со страховками.

Руководство "Офиса" обеспокоено состоянием дел и высокопоставленные чиновники знают о проблеме.

Ситуацию осложняют международные санкции, в частности, запрет на использование северокорейских рабочих за рубежом.

Валютные поступления от предоставления рабочей силы из третьих стран приносили КНДР около 500 миллионов долларов в год.

Напомним, недавно СМИ Южной Кореи обнародовали информацию о том, что спутники обнаружили китайские корабли, которые передают нефть судам Северной Кореи.

Кроме того, президент США Дональд Трамп в недавнем интервью Reuters обвинил Россию в том, что она помогает КНДР обойти международные санкции.