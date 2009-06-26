Балога: у Ющенко нет политической воли уволить Черновецкого

Член президиума партии “Единый центр”, бывший глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА считает, что у Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО нет политической воли уволить председателя Киевской городской государственной администрации Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО.

Такое мнение он высказал в эксклюзивном интервью агентству УНИАН.

Как считает В.БАЛОГА, решение относительно власти в Киеве будет приниматься не раньше, чем будет избран новый Президент, сформировано новое правительство, стартует конституционный процесс.

“Сегодня у действующего главы государства нет политической воли для принятия кадрового решения в столице”, - сказал В.БАЛОГА.