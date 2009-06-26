Главное на 26 июня (день)

Хроника дня

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Литвин принял решение баллотироваться в президенты

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН принял окончательное решение баллотироваться на пост Президента Украины.

Об этом он сообщил в интервью газете «Коммерсант-Украина», опубликованном сегодня.

“Официальное заявление по этому поводу будет сделано на днях”, - отметил В.ЛИТВИН.

“К принятию важного решения меня подтолкнуло то, что я убедился еще раз – политические тяжеловесы не хотят вести серьезный разговор и серьезную работу. Я не хочу быть вопиющим в пустыне, а буду апеллировать, как и раньше, исключительно к людям. В противном случае Украина будет отнесена к числу государств, которые не состоялись. Я категорически против этого и сделаю все, чтобы этого не допустить”, - объяснил свое решение председатель парламента.

Также В.ЛИТВИН высказал уверенность в своей победе на президентских выборах: «У меня никогда даже не возникало мысли участвовать исключительно ради участия. Мои решения всегда ориентированы на результат. По-другому никогда не было».

Финансы

Дефицит общего фонда Государственного бюджета Украины по итогам января-мая текущего года составил более 7 млрд. грн., профицит специального фонда – 4,7 млрд. грн.

Об этом журналистам сообщила председатель Государственного казначейства Украины Татьяна СЛЮЗ.

Как сообщал УНИАН, по информации председателя Госказначейства Татьяны СЛЮЗ (на 2 июня) за пять месяцев текущего года в Государственный бюджет Украины поступило 79,2 млрд. грн. (с учетом возмещения НДС и без учета собственных поступлений бюджетных учреждений), что составляет 104,6% поступлений согласно бюджетной росписи.

Из них в общий фонд 13,7 млрд. – 100,1% от плана, в спецфонд - 3,4 млрд. грн. – 146,1%.

На 2009 год доходы Государственного бюджета установлены на уровне 238,931 млрд. грн. редельный размер дефицита госбюджета - 31,105 млрд. грн., в том числе, дефицит общего фонда – 9,170 млрд. грн. Предельный размер государственного долга на 31 декабря 2009 года установлен на уровне 192,924 млрд. грн. (на 31 декабря 2008 года этот показатель был запланирован на уровне 89,138 млрд. грн.).

Налог с физлиц со временем оставят местным бюджетам

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обещает, что со временем налог с доходов физических лиц будет в полном объеме оставаться в местных бюджетах, число которых будет значительно увеличено после вступления в силу изменений к закону о Бюджетном кодексе.

Об этом она заявила сегодня на совещании с главами обладминистраций, посвященном вопросу формирования бюджета на 2010 год в соответствии с принятыми Верховной Радой изменениями в Бюджетном кодексе.

«Принято решение, что 15% налога с доходов физических лиц будет за рамками трансфертов оставаться в расходах развития. Это впервые мы такое делаем, но в то же время мы будем постепенно, шаг за шагом, год за годом подходить к той черте, когда весь налог на доходы физических лиц будет оставаться на местном уровне без учета в политике трансфертов», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что этот налог должен обеспечивать развитие территорий и местного самоуправления.

Премьер-министр также уверена, что у сельских и поселковых советов не будет проблем при выполнении бюджетов, составленных в соответствии с новой редакцией Бюджетного кодекса, согласно которой увеличиваются объемы налогов и сборов, которые остаются в местных бюджетах.

“Я знаю, что есть некоторая обеспокоенность по поводу того, справятся ли сельские и поселковые советы, председатели с деньгами. Уважаемые друзья, я думаю, что с деньгами все стравятся. Знаете, когда нападают деньги, от этого никаких убытков никто не несет и никаких нарушений психики не происходит. Если вы можете справляться с деньгами, я думаю, что также достойно смогут справиться с деньгами сельские, поселковые советы, малые города», - сказала премьер-министр.

Ю.ТИМОШЕНКО в очередной раз подчеркнула, что надеется на подписание Президентом закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс, и отметила, что в этот документ в дальнейшем можно будет вносить изменения в соответствии с предложениями сельских, поселковых советов.

23 июня Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины» (новая редакция). Закон предусматривает формульный расчет трансфертов между госбюджетом и бюджетами сел, поселков и городов районного значения.

ТЭК

Миллер: газовые контракты с Украиной изменению не подлежат

Газовые контракты с Украиной, на пересмотре которых настаивает президент Украины Виктор Ющенко, не подлежат изменению, заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, выступая в пятницу на годовом собрании акционеров холдинга, сообщает РИА Новости.

"Контракты должны выполняться и изменению не подлежат", - заявил он.

«Мы понимаем сегодняшние сложности украинских коллег, но контракты должны выполняться и изменению не подлежат», - заявил А.Миллер, передает корреспондент УНИАН в Москве.

Миллер напомнил, что в 2008 году со странами СНГ «Газпром» перешел на контрактные условия и ценовые механизмы, аналогичные применяемым в европейских странах.

«В частности, наши украинские партнеры заключили на этих условиях долгосрочные контракты на поставку и транзит газа на период до 2019 года», - добавил он.

Сегодня проходит годовое собрание акционеров ОАО "Газпром". Владельцы более 81,58% размещенных голосующих акций "Газпрома" зарегистрированы для участия в собрании акционеров, кворум есть.

Глава правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер уверен, что Украина рассчитается за поставки российского газа в июне. Об этом он заявил сегодня на собрании акционеров «Газпрома».

«В прошлом месяце Украине удалось рассчитаться за поставки. Думаю, и даже убежден в том, что она рассчитается и за поставки в июне», - сказал А.МИЛЛЕР.

Он сообщил, что сегодня во время перерыва собрания акционеров будет проведена очередная встреча с председателем НАК «Нафтогаз Украины» Олегом ДУБИНОЙ.

«Газпром» ежедневно и ежечасно отслеживает ситуацию с Украиной», - подчеркнул А.МИЛЛЕР.

В то же время он подчеркнул, что Украина нуждается в том, чтобы найти системное решение вопроса оплаты российского газа.

«Положение «Нафтогаза» оценивается как очень тяжелое. Мы надеемся, что международные финансовые организации примут правильное решение и вместе с Россией смогут организовать закупку российского газа Украиной», - сказал А.МИЛЛЕР. При этом он выразил надежду, что это позволит избежать нового газового кризиса с Украиной.

«Газпром» делает для этого все возможное», - подчеркнул А.МИЛЛЕР.

Кабмин предлагает уволить главу Минуглепрома Полтавца

Кабинет министров Украины предлагает освободить Виктора ПОЛТАВЦА от должности министра угольной промышленности Украины.

Проект постановления зарегистрирован в Верховной Раде.

С 19 по 26 июня средние по Украине розничные цены на нефтепродукты увеличились на 0,6-2,3% (в среднем на 1,8%). Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании Ukrainian Petroleum Consultants (UPECO, г. Киев).

Так, по данным мониторинга компании UPECO, с 19 по 26 июня средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом: бензин А-76 – увеличились на 2,3% - с 5,72 грн./литр до 5,85 грн./литр; бензин А-92 – увеличились на 2,1% - с 6,20 грн./литр до 6,33 грн./литр; бензин А-95 – увеличились на 2,2% - с 6,49 грн./литр до 6,63 грн./литр; дизельное топливо – увеличились на 0,6% - с 5,30 грн./литр до 5,33 грн./литр.

Напомним, емкость рынка нефтепродуктов Украины составляет 3 млрд. долл. в розничных ценах в год. В год Украина потребляет около 16 млн. тонн нефтепродуктов, из них по 5 млн. тонн бензина и дизтоплива и 6 млн. тонн мазута.

Валютный рынок

С 22 по 26 июня средний курс покупки/продажи наличного доллара в украинских банках повысился на 0,4% и составляет 7,67/7,72 грн./долл. Об этом сообщает Finance.ua.

С начала недели средний курс покупки евро увеличился на 0,9% и сегодня составляет 10,67 грн./евро, продажи – на 1,3%, до 10,86 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках с 22 по 26 июня понизился на 0,4% и сегодня составляет 0,2306 грн./рубль, продажи – на 0,3% – до 0,2495 грн./рубль.

Столичные коммерческие банки покупают доллары в среднем по 7,67 грн./долл., продают – по 7,73 грн./долл. За неделю курс покупки увеличился на 0,5%, продажи – на 0,8%.

Средний курс покупки евро в киевских банках составляет 10,67 грн./евро (курс повысился на 0,8% с 22 июня), продажи – 10,85 грн./евро (курс повысился на 1,2%).

Курс покупки российского рубля в киевских банках понизился на 0,2% с начала недели и составляет в среднем 0,2316 грн./рубль, продажи – повысился на 0,4%, до 0,2532 грн./рубль.

Официальный курс НБУ на сегодня, 26 июня, составляет: гривни к доллару США – 7,6285, к евро – 10,634129, к российскому рублю – 0,24447.

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