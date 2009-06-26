Первую аудиокнигу для людей с дефектами зрения получат 79 библиотек и 5 школ-интернатов

Киев. Первую аудиокнигу, записанную студентами-волонтерами Института журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, получат 79 библиотек и 5 школ-интернатов для людей с дефектами зрения в рамках благотворительного проекта «Аудиокниги для людей с дефектами зрения». Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Группы компаний «ФОКСТРОТ», выступившей меценатом проекта.

«Цель нашего проекта - осветить проблему недостаточного оснащения библиотек для незрячих (и тему инвалидов с дефектами зрения в целом) благодаря привлечению к социальной работе самых активных», - сказала одна из инициаторов проекта, волонтер Евгения ВЯТЧАНИНОВА.

В рамках журналистской практики, на базе Института журналистики, волонтеры записывают серию аудиокниг со стихотворениями поэтов времени «расстрелянного Возрождения», а также Б.-И. Антоныча, П. Тычины, В. Сосюры, М. Рыльского. Этот литературный продукт распространяется в сети библиотек для слепых, а также в школах-интернатах для детей с дефектами зрения, которые по школьной программе изучают произведения данных авторов.

«Еще 12 лет у нас была приличная инфраструктура для людей с дефектами зрения (клубы, компьютерные центры, собственная капелла «Карпаты»). Сегодня же поддержка этой отрасли едва прозябает, на книги выделяются крохи, да и тех мы не видим. Так что каждая книга, которая выходит либо шрифтом Брайля, либо в аудиоформате – настоящее событие для нас», - отметил директор Центральной библиотеки для слепых им. Островского Юрий ВИШНЯКОВ.

Воплощение проекта в жизнь стало возможным благодаря участию студенток Евгении ВЯТЧАНИНОВОЙ и Елизаветы ОЛИЙНЫК в конкурсе «Инициатива года» в КНУ имени Тараса Шевченко, что обеспечило полное финансирование запланированных аудиокниг. Кроме того, студентов поддержали меценаты: Группа компаний «ФОКСТРОТ», компании «Медиатрейдтинг» и «Си Ди Имидж». Информационное и консультационное сопровождение обеспечил Украинский форум благотворителей.

«Наше партнерство со студентами – успешная тактика реализации задекларированной философии социальной ответственности бизнеса. Социальные идеи студентов Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Киево-Могилянской академии, НАУ быстро находят отзыв в наших сердцах и совместными усилиями становятся полезными делами», - отметил генеральный директор управляющей компании Группы «ФОКСТРОТ» Владимир ШУЛЬМЕЙСТЕР.

Кроме предоставленных CD-дисков, бизнесмены предложили сформировать аудиоальбом, где бы три диска могли удовлетворить интерес разных вековых аудиторий.

В планах инициаторов проекта - запись стихотворений Михайля Семенко, Павла Тычины, Максима Рыльского, Владимира Сосюры и отдельных авторов времени «Расстрелянного Возрождения» (Юрий Клен, Михаил Драй-Хмара, Василий Эллан-Блакытный и т.д.). Кроме того, планируется закупить аудиопроигрыватели в подарок нескольким офтальмологическим отделениям киевских больниц.