Кризис привел украинцев на интернет-аукционы

Кризис привел украинцев на интернет-аукционы

16:48, 26 июня 2009
1

С начала года аудитория украинских интернет-аукционов достигла 3 млн. человек. Каждый 98-й их посетитель делает покупку. А годом ранее – только каждый 520-й...

С начала 2009 года аудитория украинских интернет-аукционов достигла 3 млн. человек. Это на 30% больше, по сравнению с декабрем прошлого года. Пытаясь сэкономить на покупках, реализовать залоговое имущество или неликвид, особенно из магазинов домашней техники, каждый третий пользователь Интернета в Украине сегодня участвует в электронных торгах.

Статистика роста

Об увеличении посещаемости свидетельствует, прежде всего, рост торговых показателей. Общие продажи на двух интернет-аукционах AUCTION.ua и Aukro выросли примерно в 2,5 раза, начиная с января этого года. Росту продаж немало способствует популяризация интернет-аукционов среди нашего населения.

Специфика интернет-аукционов во всем мире такова, что в каждой стране с развитым Интернетом фактически есть только один ярко выраженный лидер. Например, в США  98% всех интернет-аукционных продаж осуществляются на EBAY. В Украине интернет-общество все еще на пути кристаллизации. По количеству пользователей наиболее популярными являются: AUCTION.ua, auction.META.ua, Aukro, auction.Price.ua, замыкает пятерку - uaTorg.com.ua. При этом 64% украинской аудитории интернет-аукционов являются пользователями сети AUCTION.ua, которая объединяет более 200 украинских торговых сайтов. 

«Позитивная динамика роста посещаемости интернет-аукциона AUCTION.ua сохраняется уже более пяти лет. Но то, что происходит сейчас, не идет ни в какое сравнение с прошлыми годами. В прошлом месяце наш интернет-аукцион посетили почти 2 млн. пользователей, хотя буквально полгода назад посещаемость была на уровне 1 200 000 в месяц. Как видите, рост существенный. И он был бы еще существеннее, но сейчас лето и наблюдается относительное затишье…», - отмечает руководитель интернет-аукциона AUCTION.ua.    

Участники рынка считают, что рост популярности интернет-аукционов во многом связан с кризисом. Частично нынешний всплеск интернет-торговли  спровоцирован и коммерческими организациями. Многие из них под воздействием экономической ситуации начали быстро осваивать интернет-аукционы как возможность продать свой неликвид даже со значительной скидкой в отличие от обычного магазина. Не секрет, что это – немалая экономия на аренде помещения и зарплате продавцов, что тоже сказывается на цене товаров. Но самое главное правило интернет-аукционов - «торг уместен» все же сыграло роль «первой скрипки» во время кризиса.

По информации аукционщиков-предпринимателей с uatorg.com.ua, если прошлым летом через этот аукцион продавалось около 30-40 товаров одного продавца в месяц, то сейчас – около 200-300. «Фактически, кризис заставил людей экономить и покупать только качественные вещи, и внимательно изучать цены», – резюмирует Виталий, продавец uatorg.com.ua. 

Оказывается, каждый 98-й посетитель интернет-аукциона делает покупку. Хотя годом ранее делал лишь каждый 520-й. При этом показателем популярности  интернет-магазина является уровень 100-150 посетителей на одну покупку. Такие данные представлены в исследовании, проведенном интернет-аукционом auction.META.ua.

Аналитики утверждают, что электронная коммерция в Украине уже стала бизнесом, и прогнозируют ее стремительное развитие. Согласно исследованиям международной компании Miniwatts Marketing Group, рост интернет-услуг в Украине в течение 2002-2008 годов наибольший в Европе - 3233,3%. Возможно, наша страна через несколько лет будет на интернет-аукционе покупать новые автобусы, как это неделю назад сделало городское управление транспорта в Варшаве.

Как работают интернет-аукционы

Интернет-аукционы являются неким подобием рынка, но виртуальным. Чтобы принять участие в интерактивном торге, нужно всего лишь компьютер, подключенный к всемирной паутине, и электронный почтовый ящик, на который будет приходить вся информация. Никакой арендной платы, платы за выставление товара или любых других денежных взысканий нет.

После регистрации, что вполне обычно для любого интернет-сайта, каждый сразу же может выставлять на продажу товары. Как правило, время  проведения аукционов не ограничивается одним днем и может продолжаться до нескольких месяцев.

Основная особенность интернет-аукционов, которая так привлекает покупателей, это - процесс торгов. Они проходят по аналогии с обычными аукционами, когда несколько человек соревнуются за один товар и по очереди делают ставки, все больше и больше повышая цену. Побеждает пользователь, который на момент окончания торгов сделал последнюю ставку, то есть, дал самую высокую цену за товар.

Ольга Гера, Юрий Мацерук (для УНИАН)

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter