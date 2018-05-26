Кризис привел украинцев на интернет-аукционы

С начала 2009 года аудитория украинских интернет-аукционов достигла 3 млн. человек. Это на 30% больше, по сравнению с декабрем прошлого года. Пытаясь сэкономить на покупках, реализовать залоговое имущество или неликвид, особенно из магазинов домашней техники, каждый третий пользователь Интернета в Украине сегодня участвует в электронных торгах.

Статистика роста

Об увеличении посещаемости свидетельствует, прежде всего, рост торговых показателей. Общие продажи на двух интернет-аукционах AUCTION.ua и Aukro выросли примерно в 2,5 раза, начиная с января этого года. Росту продаж немало способствует популяризация интернет-аукционов среди нашего населения.

Специфика интернет-аукционов во всем мире такова, что в каждой стране с развитым Интернетом фактически есть только один ярко выраженный лидер. Например, в США 98% всех интернет-аукционных продаж осуществляются на EBAY. В Украине интернет-общество все еще на пути кристаллизации. По количеству пользователей наиболее популярными являются: AUCTION.ua, auction.META.ua, Aukro, auction.Price.ua, замыкает пятерку - uaTorg.com.ua. При этом 64% украинской аудитории интернет-аукционов являются пользователями сети AUCTION.ua, которая объединяет более 200 украинских торговых сайтов.

«Позитивная динамика роста посещаемости интернет-аукциона AUCTION.ua сохраняется уже более пяти лет. Но то, что происходит сейчас, не идет ни в какое сравнение с прошлыми годами. В прошлом месяце наш интернет-аукцион посетили почти 2 млн. пользователей, хотя буквально полгода назад посещаемость была на уровне 1 200 000 в месяц. Как видите, рост существенный. И он был бы еще существеннее, но сейчас лето и наблюдается относительное затишье…», - отмечает руководитель интернет-аукциона AUCTION.ua.

Участники рынка считают, что рост популярности интернет-аукционов во многом связан с кризисом. Частично нынешний всплеск интернет-торговли спровоцирован и коммерческими организациями. Многие из них под воздействием экономической ситуации начали быстро осваивать интернет-аукционы как возможность продать свой неликвид даже со значительной скидкой в отличие от обычного магазина. Не секрет, что это – немалая экономия на аренде помещения и зарплате продавцов, что тоже сказывается на цене товаров. Но самое главное правило интернет-аукционов - «торг уместен» все же сыграло роль «первой скрипки» во время кризиса.

По информации аукционщиков-предпринимателей с uatorg.com.ua, если прошлым летом через этот аукцион продавалось около 30-40 товаров одного продавца в месяц, то сейчас – около 200-300. «Фактически, кризис заставил людей экономить и покупать только качественные вещи, и внимательно изучать цены», – резюмирует Виталий, продавец uatorg.com.ua.

Оказывается, каждый 98-й посетитель интернет-аукциона делает покупку. Хотя годом ранее делал лишь каждый 520-й. При этом показателем популярности интернет-магазина является уровень 100-150 посетителей на одну покупку. Такие данные представлены в исследовании, проведенном интернет-аукционом auction.META.ua.

Аналитики утверждают, что электронная коммерция в Украине уже стала бизнесом, и прогнозируют ее стремительное развитие. Согласно исследованиям международной компании Miniwatts Marketing Group, рост интернет-услуг в Украине в течение 2002-2008 годов наибольший в Европе - 3233,3%. Возможно, наша страна через несколько лет будет на интернет-аукционе покупать новые автобусы, как это неделю назад сделало городское управление транспорта в Варшаве.

Как работают интернет-аукционы

Интернет-аукционы являются неким подобием рынка, но виртуальным. Чтобы принять участие в интерактивном торге, нужно всего лишь компьютер, подключенный к всемирной паутине, и электронный почтовый ящик, на который будет приходить вся информация. Никакой арендной платы, платы за выставление товара или любых других денежных взысканий нет.

После регистрации, что вполне обычно для любого интернет-сайта, каждый сразу же может выставлять на продажу товары. Как правило, время проведения аукционов не ограничивается одним днем и может продолжаться до нескольких месяцев.

Основная особенность интернет-аукционов, которая так привлекает покупателей, это - процесс торгов. Они проходят по аналогии с обычными аукционами, когда несколько человек соревнуются за один товар и по очереди делают ставки, все больше и больше повышая цену. Побеждает пользователь, который на момент окончания торгов сделал последнюю ставку, то есть, дал самую высокую цену за товар.

Ольга Гера, Юрий Мацерук (для УНИАН)