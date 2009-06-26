Кабмин определился с новыми членами правительства

Кабинет министров Украины внес на рассмотрение парламента проект постановления Верховной Рады Украины о назначении членов правительства.

В соответствии с текстом документа, размещенном на официальном сайте ВР, Кабмин предлагает назначить:

Михаила ЗГУРОВСКОГО - на должность вице-премьер-министра Украины;

Юрия ЛЮБОНЕНКО - на должность вице-премьер-министра Украины;

Федора ЯРОШЕНКО - на должность министра финансов Украины;

Тариела ВАСАДЗЕ - на должность министра транспорта и связи Украины;

Виктора ШЕМЧУКА - на должность министра юстиции Украины.

Постановление предлагается принять в соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 и части четвертой статьи 114 Конституции Украины.

Отметим, согласно нормам законодательства, Кабинет министров является полномочным органом до тех пор, пока в его состав входит не менее 17 министров.

Как отмечает министр юстиции Николай ОНИЩУК: «Если Верховная Рада уволит 9 министров – это будет означать, что правительство с этого момента не будет уполномочено проводить заседания. То есть, даже не может открыть заседание», - сказал Н.ОНИЩУК.

Вместе с тем он отметил, что Кабмин может принимать решение лишь в том случае, если за него голосует более половины состава, то есть, 13 человек.

В состав Кабмина входит 21 министр, три вице-премьер-министра и премьер-министр.

На сегодняшний день свободны должности 4 министров – иностранных дел, финансов, обороны и транспорта.