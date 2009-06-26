Украина, Польша и Литва подписали декларацию

Участники заседания Парламентской ассамблеи Верховной Рады Украины, Сейма и Сената Республики Польша и Сейма Литовской Республики подписали совместную декларацию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе заместителя председателя Верховной Рады Николая ТОМЕНКО, во время двухдневного заседания в Люблине члены Межпарламентской ассамблеи Украины, Польши и Литвы обсудили вопросы, связанные с «Восточным партнерством», безопасностью поставок энергоносителей, а также развитием общего культурного единства.

По результатам обсуждения стороны постановили и подписали совместную декларацию, в которой была выражена поддержка мероприятий, которые обеспечат полное участие в «Восточном партнерстве» всех стран, которым оно было предложено и признано, что общим приоритетом является приобретение Украиной членства в Европейском Союзе в перспективе, а также отмечено, что участие Беларуси в «Восточном партнерстве» может положительно повлиять на ее экономическую и общественную трансформацию в европейском направлении.

Кроме того, стороны подтвердили необходимость введения с 1 июля 2009 года местного приграничного движения между Украиной и Польшей и высказались за уменьшение обязательных оплат, а со временем отмену платы за визы, и в конечном результате установление безвизового режима между Европейским Союзом и Украиной, а также другими партнерскими государствами.

Отдельным пунктом в Декларации стороны приветствовали инициативу Еврокомиссии относительно предоставления ЕСовских технологических гарантий и правил доступа и финансовой помощи для модернизации украинской газотранспортной системы как существенный шаг в направлении обеспечения безопасности поставок энергоносителей, проявление практического участия ЕС и новое качество во внешних отношениях ЕС.

Выступая на итоговом совместном брифинге руководителей парламентов Украины, Польши и Литвы, Н.ТОМЕНКО подчеркнул, что Польша и Литва в который раз подтвердили свою поддержку европейских стремлений Украины.