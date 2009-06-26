В Черкассах запрещена реклама в центре города

Черкасский городской совет определил новый порядок размещения внешней рекламы на территории города.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черкасского городского совета, согласно решению горсовета «Об утверждении Порядка размещения внешней рекламы в г. Черкассы», город разделен на две зоны: зеленую и красную. В красной зоне запрещено размещение любых видов внешней рекламы. К ней относятся: центральная площадь Ленина, площадь Тараса Шевченко, площадь Богдана Хмельницкого, площадь Славы, Холм Славы, площадь 700-летия города, площадь возле Черкасского государственного университета им. Богдана Хмельницкого, площадь Симоненко, культовые сооружения, кладбища.

В пределах зеленой зоны разрешено размещение биг-бордов, - отмечают в пресс-службе.

В то же время, говорится в сообщении, городской совет выдвинул более жесткие требования к содержанию рекламоносителей: должно быть проведено благоустройство прилегающей территории, все соединения конструкций должны быть декоративно оформлены, бетонные подставки нужно углублять вровень с землей.

Контролировать внешний вид рекламоносителей будут работники муниципальной инспекции и если постер выглядит неряшливо, оборван, поврежден, то к его владельцу будут применяться штрафные санкции. На протяжении суток владельцы носителей внешней рекламы должны его или заменить, или заклеить фоновым плакатом.

Кроме того, как сообщает пресс-служба горсовета, за размещения всех выносных конструкций (штендеров), размещенных возле магазинов, владельцы будут платить средства в городской бюджет за право временного пользования местами, находящимися в коммунальной собственности города. Например, за размещение стационарного наземного двустороннего рекламного носителя нужно будет платить 30 грн. в месяц.

Также данным решением вводится плата за проведение рекламных акций с демонстрацией образцов продукции (такая акция будет стоить 35-45 грн. в сутки), аудиорекламная акция (25-30 грн.), рекламное средство, перемещающееся физическим лицом (20 грн.), плата за размещение флага, зонтика, палатки, используемые как рекламоносители, будет составлять 30 грн. за штуку в месяц; при размещении афиш, листовок, плакатов будут платить 10 грн. за штуку в месяц.

Городские власти смягчила для предпринимателей некоторые условия. Отныне владелец рекламоносителя, при отсутствии заказов, сможет демонтировать на некоторое время рекламную конструкцию, но при этом за ним сохраняется место ее размещения на срок действия договора. И будет платить предприниматель в этот период только 25% от общей суммы, сообщает пресс-служба.