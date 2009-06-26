В налоговой надеются исключить влияние местного руководства

В Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ) надеются исключить влияние местного руководства на действия специалистов по борьбе с коррупцией.

Такое мнение в интервью газете «Комментарии» от 25 июня т.г. высказал начальник управления по борьбе с коррупцией в органах ГНАУ Владимир БАКАНОВ, комментируя вступление в действие с 1 января 2010 года Закона «О внесении изменений в некоторые законы относительно усовершенствования структуры и функционирования налоговой милиции и социальной защиты ее сотрудников».

В. БАКАНОВ отметил, что согласно закону управление по борьбе с коррупцией реорганизуется в управление внутренней безопасности. «Меняется не только название. Будут ликвидированы отделы по борьбе с коррупцией в составе региональных налоговых администраций, вместо которых сформируют региональные подразделения внутренней безопасности при областных отделениях ГНАУ», – сказал он. Таким образом, ГНАУ рассчитывает исключить влияние местного руководства на действия специалистов по борьбе с коррупцией.

В.БАКАНОВ также отметил, что новые подразделения будут подчиняться непосредственно управлению внутренней безопасности, структурному подразделению центрального аппарата ГНАУ. Аналогичные службы успешно работают за рубежом, сообщил он. «В плане реформы мы ориентируемся в том числе на деятельность Генеральной инспекции Министерства финансов по вопросам налоговой администрации США», – сказал В.БАКАНОВ. По его словам, сегодня генеральный инспектор, ответственный за внутреннюю безопасность, подчиняется не министру финансов, а лично президенту, который его назначает и увольняет по согласованию с Конгрессом.

Кроме того, представитель ГНАУ отметил, что при введении изменений согласно новому закону возникают определенные трудности и не все местные руководители довольны нововведениями. «Но главное то, что председатель ГНАУ в этом нас поддерживает», – подчеркнул он.

Кроме того, закон вводит определенные квалификационные требования к будущим сотрудникам управления – кандидат должен иметь стаж работы в оперативных подразделениях не менее трех лет.

Уже утверждена штатная структура, проводится комплектация этих подразделений, назначены их руководители, уже выделено помещение. «Однако нас сдерживает финансирование. Будем надеяться, что в следующем году с новым бюджетом мы активизируем этот процесс», – отметил В.БАКАНОВ.

Как сообщал УНИАН, в апреле т.г. Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (о структуре налоговой милиции и социальной защите ее работников)». За такое решение проголосовали 352 народных депутата из 431 зарегистрированного в сессионном зале.

Закон направлен на упорядочение деятельности органов налоговой милиции Государственной налоговой службы Украины и усиление эффективности противодействия коррупции и преступности в сфере налогообложения.

Этим документом вносятся изменения в Законы «О Государственной налоговой службе в Украине» и «О статусе ветеранов военной службы и ветеранов органов внутренних дел и некоторых других лиц и их социальной защите».

Законом предусмотрено, в частности, что «государство гарантирует правовую и социальную защиту лиц руководящего состава налоговой милиции и членов их семей. На них распространяются гарантии социальной и правовой защиты, предусмотренные статьями 20-23 Законов «О милиции» и «О статусе ветеранов военной службы, ветеранов органов внутренних дел и некоторых других лиц и их социальной защите».