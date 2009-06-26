Курс НБУ на 30.06.09

Официальный курс НБУ на 30.06.09100 USD США – 763.0300 (26 июня – 762.8500) 100 EUR – 1075.5671 (26 июня – 1063.4129) 10 RUR – 2.4520 (26 июня – 2.4447) Учетные курсы банковских металлов на 30.06.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-71953.73 (26 июня-71269.26) 961 XAG 10 Серебро-1088.08 (26 июня-1058.07) 962 XPT 10 Платина-92174.02 (26 июня-89711.16) 964XPD10 Палладий-18617.93(26 июня-18003.26)

Официальный курс НБУ на 30.06.09 100 USD США – 763.0300 (26 июня – 762.8500) 100 EUR – 1075.5671 (26 июня – 1063.4129) 10 RUR – 2.4520 (26 июня – 2.4447) Учетные курсы банковских металлов на 30.06.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-71953.73 (26 июня-71269.26) 961 XAG 10 Серебро-1088.08 (26 июня-1058.07) 962 XPT 10 Платина-92174.02 (26 июня-89711.16) 964XPD10 Палладий-18617.93(26 июня-18003.26)

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter