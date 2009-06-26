Главное на 26 июня (вечер)

Законодательство

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон №1534-VI «О внесении изменений в законы Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» и «О ставках акцизного сбора и ввозной пошлины на некоторые товары (продукцию)», принятый Верховной Радой 23 июня 2009 года.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, 3 июня т.г. Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» и некоторые другие законы Украины», который предусматривает повышение акциза на пиво на 93,5% – с текущего уровня 0,31 грн. за литр до 0,6 грн. за литр. Доходы бюджета за счет поступлений от акцизного сбора в проекте закона планировалось направить на дополнительные расходы, связанные с увеличением количества больных сахарным диабетом и влиянием ценового фактора на стоимость лечения в этом году.

При этом дополнительная дотация местным бюджетам на обеспечение лечения больных сахарным диабетом предусматривалась в сумме 160 млн. грн. Кроме того, эти средства планировалось направить на реализацию мер по круглосуточному водообеспечению Львова – 105 млн. грн.; завершение ремонтно-реставрационных работ и создание музейной экспозиции Шевченковского национального заповедника в Каневе «Дом-музей Т.Г.Шевченко» – 22,5 млн. грн.

Однако после того как закон был внесен на подпись Президенту Украины, стало известно, что дополнительные средства от повышения акциза на пиво Верховная Рада Украины намерена направить не только на закупку инсулина, но и на содержание своего аппарата. Согласно этому закону, предусматривалось увеличение финансирования аппарата ВР на 97 млн. грн. – с 740 млн. грн. до 837,8 млн. грн.

18 июня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ветировал этот закон.

23 июня Верховная Рада приняла в новой редакции Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» и некоторые другие законы Украины». Парламент частично поддержал предложения Президента, в частности, учел предложения главы государства в части исключения положений об увеличении расходов Верховной Рады на 97 млн. грн.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО наложил вето на закон, которым предлагалось ввести мораторий на взыскание банком залогового жилья.

Об этом сообщается на сайте Президента Украины.

«Последствием введения моратория… будет ухудшение финансового состояния кредитора, что приведет к сокращению кредитных ресурсов кредиторов – банков и других кредитных учреждений, негативно отразится на возможности предоставления ими кредитов другим лицам, в том числе для строительства жилья…», – объясняется в документе позиция Президента.

Как сообщал УНИАН, 21 мая т.г. Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины «О защите имущественных прав граждан в период выхода экономики Украины из состояния финансового кризиса».

Согласно закону, на период выхода экономики Украины из финансового кризиса вводится мораторий на взыскание банком залогового жилья в случае, если предметом залога или ипотеки является жилая недвижимость, в которой постоянно проживают граждане.

Окончание выхода экономики Украины из состояния финансового кризиса определяется решением Верховной Рады Украины по представлению Кабинета Министров.

С 23 июня текущего года в Украине вновь действует 13-процентная надбавка к ввозной пошлине на товары некритического импорта.

Такое мнение высказал УНИАН партнер компании «Адлер и партнеры. Адвокатское бюро» адвокат Юрий ОСТАПЕНКО.

По его словам, Конституционный Суд, признав положения Закона «О Таможенном тарифе Украины» неконституционными, определил, что решение вступает в силу с момента его вынесения, то есть с 23 июня неконституционные нормы теряют силу.

«Соответственно, с 23 июня также теряют силу постановления правительства об отмене 13-процентной надбавки к ставкам ввозных пошлин при импорте всех товаров, кроме холодильников и автомобилей, поскольку это постановление было принято на основании неконституционных положений Закона «О таможенном тарифе», – отметил юрист.

В связи с этим снова начинает действовать норма Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью улучшения состояния платежного баланса Украины в связи с мировым финансовым кризисом», которая предусматривает введение 13-процентной временной целевой надбавки к импортной пошлине на ряд товаров на срок шесть месяцев.

Ю.ОСТАПЕНКО также отметил, что Кабинет Министров уже начал процедуру приведения своего постановления в соответствие с действующим законодательством. В частности, по инициативе правительства в Верховной Раде 25 июня был зарегистрирован проект Закона «О внесении изменений в Таможенный тариф Украины (относительно размера ставок)» (№4726).

«Скорее всего, этот законопроект повторит смысл постановления Кабмина от 18 марта (об отмене 13% надбавки к ввозной пошлине на товары некритического импорта, кроме автомобилей и холодильников – УНИАН)», – считает эксперт.

Кадровая политика

Кабинет Министров Украины внес на рассмотрение парламента проект постановления Верховной Рады Украины о назначении членов правительства.

В соответствии с текстом документа, размещенном на официальном сайте ВР, Кабмин предлагает назначить:

Михаила ЗГУРОВСКОГО - на должность вице-премьер-министра Украины;

Юрия ЛЮБОНЕНКО - на должность вице-премьер-министра Украины;

Федора ЯРОШЕНКО - на должность министра финансов Украины;

Тариела ВАСАДЗЕ - на должность министра транспорта и связи Украины;

Виктора ШЕМЧУКА - на должность министра юстиции Украины.

Постановление предлагается принять в соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 и части четвертой статьи 114 Конституции Украины.

Кабинет Министров Украины внес на рассмотрение парламента проект постановления Верховной Рады Украины о назначении Владимира КАРЕТКО на должность председателя Антимонопольного комитета Украины.

Текст документа размещен на официальном сайте парламента.

Кабинет Министров Украины предлагает Верховной Раде назначить министром угольной промышленности народного депутата Украины (УНП) Александра КЛИМЕНКО.

Об этом сказано в проекте постановления (рег. №4739 от 26 июня т.г.), внесенном в парламент Кабинетом Министров Украины.

Также в парламенте повторно зарегистрирован проект постановления об освобождении Виктора ПОЛТАВЦА от должности министра угольной промышленности. Регистрационный номер соответствующего постановления изменен с №4734 на №4738.

Кабинет Министров Украины отменил приказ Министерства транспорта и связи Украины (№629 от 2 июня т.г.) об увольнении генерального директора Львовского аэропорта Александра ЗАГРЕВЫ.

Соответствующее распоряжение Кабмина (№686 от 24 июня т.г.) размещено на сайте правительства.

Кабинет Министров Украины назначил заместителем председателя Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) Юрия ПРОЗОРОВА вместо Сергея МИХАЙЛЕНКО.

Как сообщается на официальном сайте Кабинета Министров, об этом говорится в распоряжениях Кабмина №703-р от 24 июня т.г. (о назначении Ю.ПРОЗОРОВА) и №701-р от 24 июня т.г. (об увольнении С.МИХАЙЛЕНКО).

При этом распоряжением Кабмина №702-р от 24 июня т.г. С.МИХАЙЛЕНКО назначен на должность члена Госфинуслуг – директора департамента регистрации, лицензирования разрешительных процедур.

Также согласно распоряжению Кабмина №705-р от 24 июня т.г. Галина ТРЕТЬЯКОВА назначена на должность члена Госфинуслуг – директора департамента временного администрирования финансово-кредитных учреждений.

Кроме того, сообщается, что на должность члена Госфинуслуг – директора департамента пруденциального надзора назначена Ольга ТИМОЩУК (распоряжение №704-р от 24 июня т.г.).

Новости ТЭК

Еврокомиссия хочет понять, на что именно нужнаУкраине финансовая помощь для обеспечения транзита газа.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил чиновник из Генерального директората “Внешние отношения” Еврокомиссии.

“Это - не политическое столкновение. Мы пытаемся понять, где именно финансовый разрыв. Что должно финансироваться за счет международного кредита”, - сказал собеседник агентства в канун запланированной на 29 июня встречи в Еврокомиссии с представителями “Газпрома”, “Нафтогаза Украины”, международных финансовых институтов и европейских газовых компаний.

“Встреча не даст “странного” ответа в понедельник вечером”, - в то же время заметил чиновник.

Он сообщил, что с украинской стороны в ходе встречи будут принимать участие и.о. министра финансов Игорь УМАНСКИЙ, заместитель министра иностранных дел Сергей ПАВЛУША, представитель Президента Украины Богдан СОКОЛОВСКИЙ и заместитель председателя правления НАК “Нафтогаз Украины” Игорь ДИДЕНКО.

Российскую сторону будет представлять заместитель председателя правления “Газпрома” Александр МЕДВЕДЕВ. Другие участники встречи с российской стороны пока неизвестны.

“В действительности будет несколько встреч с разными людьми”, - сказал представитель Еврокомиссии. По его словам, в Брюссель, в частности, прибудут представители Международного валютного фонда, Всемирного банка, Европейского инвестиционного банка. Кроме того, будут представители Еврогаза, газовых компаний и компаний, которые занимаются транзитом.

Представитель Генерального директората по вопросам энергетики и транспорта Еврокомиссии сказал, что ЕС должен хорошо подготовиться к возможному прекращению снабжения газа.

“Безусловно, из-за экономического кризиса потребность в газе летом и, возможно, зимой будет меньше”, - отметил представитель Еврокомиссии.

Он также обратил внимание на то, что на сегодня точно неизвестно, сколько газа находится в подземных газовых хранилищах Украины, отметив только, что “Нафтогаз” сообщает о 19,3 млн. кубометров.

“Цифры, которые нам сообщили, свидетельствуют о желании купить еще 19,5 млн. кубометров дополнительно, что будет стоить 4,2 млрд. дол.”, - сказал собеседник агентства.

В то же время, он выразил неуверенность в том, что предоставление кредита Украине в этом году не приведет к возникновению похожей проблемы в следующем году.

“В любом случае, если что и будет сделано, то лишь однажды. Почему сейчас и почему в этом году? Во-первых, поскольку экономический кризис имел очень серьезное влияние на “Нафтогаз” и Украину в целом. Кроме того, после решения проблем в этом году (подписание соглашений в начале этого года между “Нафтогазом” и “Газпромом” после газового кризиса – УНИАН) Украина впервые стала владельцем газа в хранилищах, а до этого газ принадлежал компаниям”, - отметил представитель Еврокомиссии.

По его словам, на разработку пакета возможных мероприятий для помощи Украине понадобится несколько недель, а его имплементация начнется не раньше осени.

Глава правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР заявляет, что газовые контракты с Украиной не будут пересматриваться до 2019 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Хочу еще раз повторить: контракты подписаны, контракты действуют и никакому пересмотру не подлежат. Контракты действуют до 2019 года», – подчеркнул А.МИЛЛЕР.

Он напомнил, что вопрос о пересмотре контактов некоторое время назад поднимали украинские партнеры.

Украина заплатит за потребленный газ в июне менее 300 млн. долл.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сказал глава правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР по итогам переговоров с главой НАК «Нафтогаз» Олегом ДУБИНОЙ.

«Первый вопрос, который мы обсудили с руководителем НАК «Нафтогаз Украина» обсудили – это вопрос о объеме поставки газа в июне и предъявлении штрафных санкций со стороны «Газпрома», - сказал А.МИЛЛЕР.

Он сообщил, что Украина должна была отобрать в июне 3,4 млрд. куб. м, но по факту объем поставки составит 1,1 млрд. куб. м газа.

В тоже время, он подчеркнул, что достигнута договоренность, что «Газпром» не будет предъявлять штрафные санкции за недобор газа и оплата будет произведена за фактический отбор.

«Это составит в денежном выражении чуть менее 300 млн. долл. Эта цифра более, чем в два раза ниже чем объем платежа за май», - сказал А.МИЛЛЕР.

При этом он отметил, что «Газпром» получил со стороны «Нафтогаза» заверения, что оплата произойдет в установленные сроки.

Кабинет Министров Украины повторно обязал предприятия тепловой коммунальной энергетики открыть текущие счета со специальным режимом использования в ОАО «Ощадбанк».

Об этом сказано в постановлении Кабмина (№ ¹ 616 от 22 июня т.г.), которым внесены соответствующие изменения в постановление №1082 от 3 декабря 2008 г. «Вопросы усовершенствования схем расчетов за использованную электроэнергию и природный газ».

Согласно изменениям, предприятия теплокоммунэнерго обязаны в месячный срок внести соответствующие изменения в договора с потребителями с указанием номера спецсчета, на который будут поступать платежи за отпущенную тепловую энергию.

Министерству по вопросам жилищно-коммунального хозяйства поручено в месячный срок внести изменения в лицензионные условия деятельности по предоставлению услуг теплоснабжения, предусмотрев в них обязанность лицензиатов открыть текущий счет со специальным режимом использования, а также ответственность за невыполнение такого условия и порядок аннулирования лицензии в таком случае.

Постановлением также утвержден Порядок открытия текущих счетов со специальным режимом использования в ОАО «Ощадбанк».

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) на внеочередном заседании 1 июля т.г. проведет коррекцию структуры предельных цен на газ для промышленных потребителей и бюджетных организаций.

Об этом сообщается на официальном сайте комиссии.

Как объяснили УНИАН в управлении ценовой и тарифной политики нефтегазового комплекса НКРЭ, необходимость коррекции структуры предельных цен обусловлена требованиями постановления Кабинета Министров Украины № 605, которым при расчете предельных цен в качестве одной из составляющих учитываются курсовые колебания официального курса гривни по отношению к доллару.

При этом в управлении подчеркнули, что при данной коррекции сам размер предельных цен не будет изменен.

«Сейчас наблюдается ослабление доллара по отношению к гривне. В то же время другие составляющие структуры предельной цены, в том числе и расходы «Нафтогаза», изменились в сторону повышения. Поэтому будет проведена коррекция структуры без изменения самого размера предельных цен», – отметили в управлении.

Финансовый рынок

Фонд гарантирования вкладов физических лиц определил семь банков, которые будут проводить выплаты гарантированных сумм вкладчикам банка «Причерноморье».

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте фонда.

Согласно сообщению, выплаты будут проводится с 1 июля по 25 августа 2009 года через учреждения «Сведбанка», «Эрсте Банка», «ПриватБанка», «Брокбизнесбанка», «Райффайзен Банка Аваль», банка «Хрещатик» и «Правекс-Банка».

Сегодня банк «Пивденный» погасил обязательства по рефинансированию перед Национальным банком Украины на сумму 50 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы банка, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, краткосрочный кредит был предоставлен Нацбанком в сентябре 2008 года в размере 50 млн. грн. сроком на 288 дней и использовался для поддержания ликвидности финансового учреждения.

Сегодня на межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 7,6630/7,6855, к 12:00 цены выросли до 7,6950/7,7075. К закрытию торговой сессии ценовые уровни достигли значений 7,7050/7,7175 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:30 Нацбанк объявил о покупке долларов по курсу 7,6100.

Рублевый рынок открылся на уровнях 0,2456/0,2468, к 12:00 цены поднялись до 0,2468/0,2476. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,2473/0,2481. В России курс доллар-рубль снизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,1550 (-0,0850).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4048/1,4050, а к 15:15 выросли до 1,4096/1,4098. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,7520/10,7865, к 12:00 цены ушли вверх – 10,7925/10,8105. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по евро-гривне достигли уровня 10,8370/10,8595.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 30 июня НБУ установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 763.0300 (на 26 июня – 762.8500)

100 EUR – 1075.5671 (на 26 июня – 1063.4129)

10 RUR – 2.4520 (на 26 июня – 2.4447)

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