В Донецке трем лучшим выпускникам вузов подарили автомобили

Донецк. В Донецке трем лучшим выпускникам вузов ЗАО «Артемовский завод шампанских вин «Artyomovsk Winery» и ЗАО «ПО «Конти» подарили ключи от автомобилей LADA.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Артемовского завода шампанских вин. Согласно сообщению, 25 июня в «Доме Ученых» города Донецка состоялась традиционная ежегодная церемония награждения самых талантливых выпускников вузов Донбасса.

Уже в десятый раз администрация Донецкого областного совета, Донецкого городского Совета, Донецкой областной государственной администрации, ЗАО «Артемовский завод шампанских вин «Artyomovsk Winery», ЗАО «ПО «Конти» награждают самых старательных и талантливых студентов региона. В церемонии приняли участие 105 лучших студентов ВУЗов. Среди них призеры Всеукраинских и международных олимпиад, стипендиаты Президента Украины, Кабинета Министров Украины, стипендиаты программы Фонда братьев Кличко и Виктора Пинчука. Они получили не только дипломы о высшем образовании, но и памятные подарки от Совета ректоров и ценные призы от организаторов.

В этом году традиционный приз от Artyomovsk Winery - автомобиль, получила выпускница Донецкого Национального Медицинского Университета им. Горького Мария ТЕРЕХОВА.

Компания «Конти» также подарила автомобили лучшим студентам – Андрею ПАНАСЮКУ – выпускнику Донецкого национального технического университета, и Екатерине ШАТАЛОВОЙ – выпускнице Мариупольского государственного гуманитарного университета.