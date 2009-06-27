Онищук: "Мою отставку инициировала не Тимошенко"

Министр юстиции Николай ОНИЩУК убежден, что инициатива о его отставке исходила не от премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам.

«Я могу сказать лишь одно, что инициатива по этой кадровой ротации исходила не от премьер-министра», - сказал Н.ОНИЩУК. В то же время он отказался уточнять, от кого исходила такая инициатива.

Он подчеркнул, что спокойно воспринимает ситуацию. «Во-первых, она еще не финализирована, во-вторых - это лишь вопрос времени, когда уходить министру», - сказал Н.ОНИЩУК.

Как сообщал УНИАН, 26 июня Кабинет министров Украины внес на рассмотрение парламента проект постановления Верховной Рады Украины о назначении членов правительства.

В частности, Кабмин предлагает назначить на должность министра юстиции Украины Виктора ШЕМЧУКА.