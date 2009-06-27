Сегодня во второй половине дня и на протяжении 28 июня в Украине объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ожидаются грозы, местами сильные ливни, шквалы 15-22 м/с, в южной половине и карпатском регионе в отдельных районах град и шквалы 25-28 м.

В Украине в ночь на 27 июня в результате осложнения погодных условий, в частности сильного дождя и шквалистых порывов ветра, в 15 областях произошло обесточивание 760 населенных пунктов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

В частности, без электроснабжения остались: в Киевской – 245 н.п., Винницкой – 148, Кировоградской – 101, Черкасской – 62, Львовской – 43, Полтавской – 34, Черниговской – 33, Житомирской – 25, Николаевской – 22, Тернопольской – 21, Хмельницкой – 14, Закарпатской – 4, Днепропетровской – 4, Херсонской – 3 и Волынской – 1.

Электричество возобновляют аварийные бригады облэнерго. Координацию работ осуществляют оперативные группы Главных облуправлений МЧС.