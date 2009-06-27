В Киеве начался VII съезд «НС-НУ»

Киеве, во дворце культуры Национального технического университета «КПИ» при участии Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО начался VII съезд политической партии «Народный Союз Наша Украина».

Как передает корреспондент УНИАН, в работе съезда принимают участие 1 тыс. 115 делегатов из всех регионов Украины.

В соответствии с повесткой дня съезда, с докладом о текущей политической и социально-экономической ситуации в Украине выступит председатель партии В.ЮЩЕНКО.

На съезде также присутствует Патриарх Киевский и всея Руси Украины ФИЛАРЕТ.

По вопросу о внесении изменений и дополнений в устав партии выступит народный депутат Владимир МОЙСЫК.

По вопросу избрания Совета «Народного Союза Наша Украина» будет докладывать глава Секретариата Украины Вера УЛЬЯНЧЕНКО.

Также делегаты съезда обсудят изменения в составе центральной контрольно-ревизионной комиссии партии.

Ожидается, что по всем этим вопросам съезд примет соответствующие политические резолюции, заявления и обращения.