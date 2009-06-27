Новые кандидатуры министров - «политическая взятка» для НУ-НС

Внесенные премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО в Верховную Раду кандидатуры в состав правительства являются «политической взяткой» для большинства фракции “Наша Украина – Народная самооборона”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил бывший министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ в эфире телеканала «Украина».

По его словам, «для того, чтобы удовлетворить большинство в НУ-НС, им дают министерские посты».

При этом И.ВИНСКИЙ подчеркнул, что в этой ситуации понимает Ю.ТИМОШЕНКО, поскольку, «чтобы остаться премьер-министром Украины, она вынуждена искать такой вариант».

«Это фактически политическая взятка определенной политической силе для того, чтобы стабилизировать ситуацию в правительстве», - сказал экс-министр.

Он подчеркнул, что такая ситуация складывается в связи с тем, в парламенте «нет нормального дееспособного формата коалиции».

И.ВИНСКИЙ добавил, что «нужно или кардинальным образом решить проблему коалиции, или идти на выборы».

Он отметил, что нестабильность исполнительной власти «является недопустимой, особенно в условиях кризиса».

Как сообщал УНИАН, 26 июня Кабинет Министров Украины внес на рассмотрение парламента проект постановления Верховной Рады Украины о назначении членов правительства.

В частности, Кабмин предлагает назначить Михаила ЗГУРОВСКОГО - на должность вице-премьер-министра Украины; Юрия ЛЮБОНЕНКО - на должность вице-премьер-министра Украины; Федора ЯРОШЕНКО - на должность министра финансов Украины; Тариэла ВАСАДЗЕ - на должность министра транспорта и связи Украины; Виктора ШЕМЧУКА - на должность министра юстиции Украины.