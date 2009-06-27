В Житомире собирают подписи за отставку мэра

12:20, 27 июня 2009
Разное
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Горисполком увеличил зарплаты и штат

 Инициативная группа общины Житомира начала акцию по сбору подписей за отставку Житомирского городского председателя Веры ШЕЛУДЧЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, по этому случаю в Житомире состоялось пикетирование городского совета.

По словам участников акции, за счет денег и благосостояния житомирян увеличен аппарат горисполкома и повышены заработные платы должностным лицам.

Участники пикета держали лозунги с протестом против уничтожения в городе муниципального транспорта, "отмывания" денег через бюджетную сферу, безосновательного повышения тарифов на оплату коммунальных услуг и "разбазаривание" земельных участков.

Протестующие сказали, что планируют собрать десять тысяч подписей за отставку мэра Житомира. Сбор подписей проходит возле городского совета.

 

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