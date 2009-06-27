Бразилия прекратила поиски погибших с аэробуса А330
За последние 9 дней - ни одного тела
Представители военно-воздушных сил Бразилии заявили, что завершили поиски жертв крушения самолета авиакомпании Air France.
Такое решение принято в связи с тем, что уже "нет практической возможности найти новые тела погибших".
За последние 9 дней ни одного тела обнаружено не было.
Авиакатастрофа у берегов Бразилии произошла 1 июня. На борту самолета, следовавшего рейсом из Рио-де-Жанейро в Париж, находилось 228 человек, включая членов экипажа.
К этому моменту найдены тела 51 человека.
Французские специалисты продолжают поиски "черных ящиков" с разбившегося самолета. Ящики будут посылать сигналы до 2 июля.
Французское бюро расследования авиакатастроф (BEA) опубликует первые результаты расследования катастрофы самолета А330 в Атлантике 2 июля.
Что послужило причиной крушения самолета до сих пор точно не установлено.
Одна из версий - отказ датчиков скорости.