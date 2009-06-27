Бразилия прекратила поиски погибших с аэробуса А330

Представители военно-воздушных сил Бразилии заявили, что завершили поиски жертв крушения самолета авиакомпании Air France.

Такое решение принято в связи с тем, что уже "нет практической возможности найти новые тела погибших".

За последние 9 дней ни одного тела обнаружено не было.

Авиакатастрофа у берегов Бразилии произошла 1 июня. На борту самолета, следовавшего рейсом из Рио-де-Жанейро в Париж, находилось 228 человек, включая членов экипажа.

К этому моменту найдены тела 51 человека.

Французские специалисты продолжают поиски "черных ящиков" с разбившегося самолета. Ящики будут посылать сигналы до 2 июля.

Французское бюро расследования авиакатастроф (BEA) опубликует первые результаты расследования катастрофы самолета А330 в Атлантике 2 июля.

Что послужило причиной крушения самолета до сих пор точно не установлено.

Одна из версий - отказ датчиков скорости.