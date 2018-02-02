В будущем трудовая миграция украинцев за границу будет только расти - НБУ

Нацбанк прогнозирует рост трудовой миграции украинцев за границу в ближайшие годы.

Национальный банк Украины прогнозирует рост трудовой миграции украинцев за границу в ближайшие годы в связи с открытостью границ Польши и увеличивающимся количеством студентов, которые получают образование за рубежом, сообщается в обнародованном "Инфляционном отчете" за январь на сайте НБУ.

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"Миграционные процессы могут усилиться в ближайшие годы… С 1 января 2018 года в Польше были введены новые правила, которые позволяют гражданам Украины работать в там 9 месяцев в течение года… Дополнительным риском активизации трудовой миграции из Украины является увеличение количества студентов, получающих образование за рубежом", - говорится в сообщении.

В Нацбанке сообщили, что, по данным отчета польской компании Personnel Service "Барометр трудовой миграции", за первое полугодие 2017 года 16% всех опрошенных компаний нанимали или нанимают украинцев на работу, а украинские работники составляли в основном до 5% всех работников польских компаний. Однако у 8% компаний украинцы составляли 26% - 50% всех работников. В то же время, каждая пятая компания намеревалась в ближайшее время искать работников из Украины.

«По предварительным данным аналитического центра CEDOS количество украинских студентов в иностранных университетах в 2016-2017 учебном году увеличилась на 56% (по сравнению с 2012-2013 учебным годом) и составила 72 тыс. человек, из них более 46% (или 33,4 тыс.) учились в Польше (следующими наиболее желанными для обучения иностранными государствами для украинской молодежи были Германия и Россия)», - говорится в сообщении.

В НБУ отметили, что основным двигателем трудовых миграционных процессов является возможность получить за границей заработную плату в 2-3 раза больше, чем в Украине. Так, по данным исследования Международной организации труда, среднемесячный заработок одного трудового мигранта составлял 722 долл., а зарплата одного штатного работника, занятого в экономике Украины в 2016 году - 200 долл. (в январе - ноябре 2017 года - 262 долл.).

Однако, согласно сообщению, только некоторые мигранты за рубежом могут найти работу, соответствующую их уровню квалификации. «По данным исследования, только 26,8% трудовых мигрантов работали за рубежом в соответствии с полученной квалификацией, 36% трудовых мигрантов были заняты на работах, которые не требовали квалификации, почти 30% - меняли квалификацию», - отметила пресс-служба Нацбанка.

Как сообщал УНИАН, по данным опроса социологической группы «Рейтинг», количество украинцев, которые хотят переехать на постоянное место жительства в другую страну, за год выросло с 30% до 35% среди 1200 опрошенных респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Для 72% респондентов основной мотивацией в желании работать за границей является высокий уровень зарплаты в других странах. 70% опрошенных сказали, что хотели бы, чтобы их дети или внуки учились за границей.