Луценко: Съезд «НУ-НС» вряд ли отзовет своих министров из КМУ

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО сомневается, что на сегодняшнем съезде «Нашей Украины» может быть принято решение об отзыве министров, которые работают в правительстве по квоте этой партии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в Харькове.

«Бог миловал, я никогда не был членом «Нашей Украины»... Более того, у меня, например, нет информации, сколько министров ощущают себя «нашеукраинцами». Поэтому я не думаю, что решение этого «грандиозного действа» приведет к каким-то ощутимым результатам. Тем более, одно дело – решение партии, другое – решение ее членов. Тем более, в таком странном политическом образовании, как «Наша Украина», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.