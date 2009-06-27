Луценко не уволит начальника Кировоградской областной милиции

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО не собирается увольнять руководителя Управления МВД в Кировоградской области Василия ПЛАВЮКА из-за убийства местного жителя в Голованевском районе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам в Харькове.

«Я категорически заявляю, что не собираюсь его менять. Думаю, практика снимать всех подряд для демонстрации внесудебных амбициозных решений высшего руководства государства является неправильной. Убежден, что начальник областного управления на своем месте, и я не собираюсь реагировать на чьи-то прихоти», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

При этом он напомнил, что в свое время из-за инцидента с участием экс-спикера Арсения ЯЦЕНЮКА и сотрудника спецподразделения ГАИ «Кобра» не уволил начальника ГАИ МВД Украины Сергея КОЛОМИЙЦА, «и не сожалею, потому что получил грамотного руководителя, профессионала».

В то же время Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что после инцидента в Голованевском районе было проведено служебное расследование в отношении начальника Голованевского райотдела милиции.

«Служебное расследование установило, как минимум, неискренность начальника райотдела. Вчера он был задержан следователями Генпрокуратуры, и эта неискренность может обернуться для него достаточно суровыми последствиями вплоть до уголовной ответственности через лишение свободы... Начальник райотдела будет отвечать, хотя он в момент событий с погибшим находился не вместе с народным депутатом и прокурором, он оставался в стороне и вызывал группу задержки, ища связь мобильного телефона. По крайней мере, так из его объяснений следует», - сказал министр.

Как сообщалось, 16 июня в результате столкновения с народным депутатом от БЮТ Виктором ЛОЗИНСКИМ, Голованевским районным прокурором Евгением ГОРБЕНКО и начальником Голованевского райотдела милиции Михаилом КОВАЛЬСКИМ на территории охотничьего хозяйства в Кировоградской области погиб 53-летний Валерий Олийнык.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, среди прочего, поручил главе МВД освободить от занимаемых должностей начальника Кировоградского областного УМВД, руководителя районного отдела и провести соответствующие служебные расследования.