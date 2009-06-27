Минприроды выставит на продажу 22 спецразрешения на недропользование

Министерство охраны окружающей природной среды Украины в июле выставит на продажу 22 специальных разрешений (лицензий) на недропользование.

Объявление о проведении аукциона обнародовано в газете «Урядовий кур’єр» (№114 от 27 июня).

На аукцион будут выставлены 12 спецразрешений на добычу и 10 спецразрешений на геологоизучение с исследовательско-промышленной разработкой (ИПР).

В частности, на аукцион будет выставлено спецразрешение на геологоразведку с ИПР Снетинско-Глубоковской площади на наличие нефти и газа (Лубенский и Миргородский районы Полтавской области). Стартовая цена лота – 4,590 млн. грн, стоимость геологической информации – 501,4 тыс. грн. Срок действия лицензии - 5 лет.

На аукционе будут также предложены лицензии на добычу и геологоразведку на месторождениях известняка, песковика, первичных каолинов, суглинков, мигматитов, бишофита, гранита, строительного песка, а также каменного угля.

Подача заявок на участие в аукционе - до 16.00 13 июля.