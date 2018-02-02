Из-за неурегулированности лотерейного рынка бюджет теряет сотни миллионов – АМКУ

В то же время по мнению операторов, проект лицензионных условий для лотерейных операторов, предложенный Минфином, по своей сути сдавливает рынок, а не развивает его, что приведет к еще больше уменьшению налоговых отчислений.

За последние два года, если сравнивать с предыдущими периодами, государственный бюджет Украины недополучил порядка 538 млн грн из-за отсутствия взвешенной государственной политики на рынке распространения лотерей.

Такие факты в ходе презентации масштабного исследования лотерейного рынка, проведенного АМКУ, обнародовала государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Агия Загребельская, сообщает "Апостроф".

"Если сравнивать налоги с прошлыми периодами, то минимум 538 млн грн государство потеряло только за последние два года", - сказала она.

В тоже время, проект лицензионных условий для лотерейных операторов, предложенный Министерством финансов, по своей сути сдавливает рынок, а не развивает его, что приведет к еще больше уменьшению налоговых отчислений. Об этом заявил представитель лотерейного оператора Евгений Власенко.

По его словам, ни в одной успешной стране не берут деньги за каждую точку реализации лотерей. И, как правило, не продают лицензии, а выдают по итогам тендера лучшим претендентам, которые затем уже обеспечивают растущие поступления в бюджет в результате своей деятельности, а не до ее начала.

Характерно, что глава АМКУ Юрий Терентьев заседание комитета проигнорировал. Но при этом принял участие в других заседаниях Антимонопольного комитета.