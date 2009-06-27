НСНУ изменила название на “Нашу Украину"

Политическая партия «Народный Союз Наша Украина» изменила название.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято на съезде этой политической силы, который сегодня проходит в Киеве.

В соответствии с внесенными съездом изменениями в устав партии, НСНУ с сегодняшнего дня будет называться политическая партия «Наша Украина».

Также, как говорится в решении съезда, «председатель партии – политический лидер партии» будет называться «председатель партии – лидер партии», а руководящий орган «Нашей Украины» - «Совет партии» изменил название на - «Политический совет партии».