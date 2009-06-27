В Полтаве отмечают 300-летие Полтавской битвы

Полтаве сегодня проходят мероприятия к 300-летию Полтавской битвы.

Как передает корреспондент УНИАН, утром официальные лица возложили цветы к подножию памятника коменданту города Алексею Келину и защитникам Полтавской крепости.

В церемонии памяти павших в битве взял участие председатель Полтавской областной государственной администрации Валерий АСАДЧЕВ. От имени Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО на торжества прибыла заместитель главы Секретариата Президента Марина СТАВНИЙЧУК. В мероприятиях, посвященных 300-летию Полтавской битвы, приняли участие глава Администрации Президента РФ Сергей НАРЫШКИН и Чрезвычайные и Полномочные Послы стран-участниц исторической битвы.

Представители украинской власти вместе с иностранными дипломатами также почтили память украинских погибших казаков. Российская делегация в возложении цветов к памятнику погибшим казакам участия не принимала.

Дальше торжественные мероприятия состоялись непосредственно на поле Полтавской битвы – почетные гости возложили цветы к памятникам шведам от шведов и шведам от россиян, а также к братской могиле российских воинов. Присутствующие приняли участие в торжественной литургии и открытии и освящении Ротонды памяти павших участников Полтавской битвы.

„Украинское государство увековечило сегодня память украинцев, память россиян и память шведов, - передала слова Виктора ЮЩЕНКО заместитель главы Секретариата Президента. - Украинское государство, как и каждая страна, в этом событии имеет свое место. Мы увековечили память погибших казаков, которые отдали свою жизнь во имя независимости Украины”.

М.СТАВНИЙЧУК отметила, что для Украины Полтавская битва, в которую она вступила под предводительством гетмана Ивана Мазепы, имела важное значение.

„Она дала нашей стране исторический шанс - обретение суверенитета и самостоятельности”, - отметила М.СТАВНИЙЧУК, подчеркнув, что, к сожалению, результатом этой битвы стало поражение национально-освободительного движения. Но, в то же время „это победа украинского духа в борьбе за свою свободу”, - добавила она.

История, по словам заместителя главы Секретариата Президента Украины, “учит нас быть намного умнее и мудрее. Сегодня и Украина, и Россия, и Швеция должны направлять усилия на мирное сотрудничество, понимание и на благо своих стран и народов”.

В качестве примера сотрудничества трех стран М.СТАВНИЙЧУК привела совместную работу по восстановлению памятников истории поля Полтавской битвы.

„Еще четыре года назад на этом месте была пустота”, - отметила М.СТАВНИЙЧУК. Но в 2005 году Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО издал соответствующий указ, и на месте выдающейся битвы начались работы по восстановлению исторических объектов, которые удалось реконструировать именно совместными усилиями, сказала она.

„Это и является свидетельством того, что для совместного сотрудничества Украины, России и Швеции есть все возможности”, - подытожила свое выступление заместитель главы Секретариата Президента Украины.

Почетные гости также ознакомились с экспозицией Национального музея-заповедника „Поле Полтавской битвы” и побывали на восстановленных защитных редутах, расположенных непосредственно на поле исторического боя.