Главное на 27 июня

Хроника дня

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Главные новости дня: Ющенко уволил губернатора Кировоградской области; компания «Корсан» приобрела на аукционе 18,3% акций «Укртатнафты»;в Киеве прошел VII съезд НУНС; в Украине объявлено штормовое предупреждение

Власть: Ющенко уволил губернатора Кировоградской области

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО освободил от должностей председателя Кировоградской областной государственной администрации Василия МОЦНОГО и председателя Голованевской районной государственной администрации Кировоградской области Михаила КРЫЖАНИВСКОГО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил, выступая сегодня на съезде партии «Народный Союз Наша Украина».

«Я сегодня утром, рассматривая ситуацию о ходе следствия (относительно расследования убийства жителя Голованевского района, к которому причастен народный депутат от БЮТ Виктор ЛОЗИНСКИЙ), о мерах, которые принимает Генеральная прокуратура Украины, подписал распоряжение об освобождении М.КРЫЖАНИВСКОГО от должности председателя Голованевской райгосадминистрации Кировоградской области за неподобающее исполнение обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, соблюдения прав и свобод граждан», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он также сообщил, что подписал еще одно распоряжение об освобождении В.МОЦНОГО от должности председателя Кировоградской облгосадминистрации по тем же мотивам.

ТЭК: Компания «Корсан» приобрела на аукционе 18,3% акций «Укртатнафты»

ООО «Корсан» приобрело на аукционе 18,296% акций ЗАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавская область), который состоялся сегодня в Кременчуге.

Как передает корреспондент УНИАН, к участию в аукционе была допущена только одна компания - ООО «Корсан».

В частности, компания «Корсан» приобрела пакет акций «Укртатнафты» в размере 18,3% за 2 млрд. 100 млн. грн., что выше от стартовой цены на 600 млн. грн. (стартовая цена составляла 1,5 млрд. грн.).

Как отметил лицетатор аукционной комиссии, начальник Управления акционерного капитала ЗАО «Укртатнафта» Игорь ЛЕЩЕНКО, уведомления о проведении аукциона были разосланы всем без исключения акционерам компании, и от всех акционеров были получены уведомления о получении данного сообщения.

По его словам, изначально для участия в аукционе были поданы две заявки: от основного акционера компании - НАК «Нафтогаз Украины» и от миноритарного акционера – ООО «Корсан».

Однако только одна компания ООО «Корсан» внесла задаток в размере 303 млн. 526,720 тыс. грн. и была допущена к участию в аукционе.

И.ЛЕЩЕНКО отметил, что НАК «Нафтогаз Украины» не внес задаток для участия в аукционе, и таким образом НАК «Нафтогаз Украины» отказалось от участия в аукционе.

При этом он отметил, что от НАК «Нафтогаз Украины» было получено письмо с уведомлением о невозможности внести задаток.

По его словам, НАК «Нафтогаз Украины» в своем письме аргументировал невозможность внесения задатка отсутствием в финансовом плане компании средств на приобретение акций.

Также И.ЛЕЩЕНКО напомнил, что аукцион был объявлен 2 июня, поскольку акции, которые не оплачены, необходимо в течение года реализовать среди акционеров закрытого общества.

По его словам, в закрытом акционером обществе, которым является «Укртатнафта», все без исключения акционеры имеют равные права на покупку акций.

Кроме того, он отметил, что имеется решение суда, которое обязывает правление «Укртатнафты» реализовать этот пакет акций.

Как сообщал УНИАН, Хозяйственный суд Полтавской области вынес решение, согласно которому ЗАО «Укртатнафта» обязана реализовать 18,296% акций своим акционерам.

Ранее данный пакет акций принадлежал американской компании SeaGroup Internacional и швейцарской компании AmRuz Trading.

Акции были выкуплены ими при создании СП в интересах соучредителей из Татарстана – компании «Татнефть» и правительства Республики Татарстан.

Однако в 2009 году Высший хозсуд Украины признал покупку ценных бумаг этими оффшорными компаниями неправомерной. Основанием для решения послужило то, что внесенные в счет оплаты векселя не были погашены компаниями в установленный законом срок.

ЗАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ Полтавская область) было создано в 1994 году в соответствии с указом Президента Украины. Является крупнейшим в Украине нефтеперерабатывающим предприятием.

Крупнейшими акционерами ЗАО «Укртатанфта» являются НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Татнефть» (РФ).

Shell согласился учавствовать в "Сахалине-3" и "Сахалине-4"

Англо-голландский концерн Royal Dutch Shell готов участвовать в проектах "Сахалин-3"и "Сахалин-4" и рассчитывает на выдачу лицензий в ближайшее время, сообщил в субботу главный исполнительный директор концерна Йерун Ван дер Вир.

"Ситуация с лицензиями на этом участке в ближайшее время, по нашим данным, будет решена, и мы готовы работать", - цитирует его слова на встрече с премьер-министром РФ Владимиром Путиным РИА Новости.

Он отметил, что концерн готов приступить к работе в самые короткие сроки, добавив, что сейчас для этого удачный момент, в частности, из-за низких цен на стройматериалы.

Сегодня на встрече в Ново-Огарево премьер-министр России Владимир Путин высказался за участие англо-голландского концерна Royal Dutch-Shell в проектах "Сахалин-3"и "Сахалин-4".

"Считаю вполне возможным продолжить сотрудничество с Shell и по другим участкам - "Сахалин-3"и "Сахалин-4", - сказал в субботу Путин на встрече с главным исполнительным директором концерна Йеруном Ван дер Виром.

По его словам, Shell много работает в направлении сжижения газа. "Речь идет об участках, более удаленных от берега, с большими глубинами, и здесь ваш опыт может быть востребован", - сказал Путин.

Концерн Shell является одним из крупнейших покупателей российской нефти. Он участвует в разработке месторождений в рамках проекта "Сахалин-2", Салымской группы нефтяных месторождений в Ханты-Мансийском округе. Кроме того, Shell является участником "Каспийского трубопроводного консорциума". Также представители концерна неоднократно заявляли о намерении активизировать контакты с "Газпромом" по проекту "Сахалин-3". На долю Shell приходился 20% российского импорта моторных масел, а в Санкт-Петербурге и Москве действует сеть автозаправочных станций этого концерна.

В настоящее время на долю Shell приходится около 2,5% мирового производства нефти и 3% природного газа. Запасы углеводородного сырья оцениваются в 1,49 миллиарда тонн нефтяного эквивалента. В 2008 году общие доходы концерна достигли 458,4 миллиарда долларов, а валовая прибыль возросла до 62,7 миллиарда долларов. Рыночная капитализация Shell на начало 2009 года составила 282,4 миллиарда долларов.

Gaz de France получит 9% в проекте Nord Stream

Немецкие партнеры "Газпрома" готовы отдать Gaz de France долю в проекте Nord Stream. Об этом по окончании годового собрания акционеров заявил заместитель председателя правления компании Александр Медведев.

По словам зампредседателя концерна "Газпром" Александра Медведева, немецкие партнеры отдают долю участия в проекте газопровода "Северный поток" французской компании Gaz de France. "Мы провели переговоры с немецкими партнерами по разделению долей. Немецкие акционеры согласны", - заявил он на пресс-конференции, состоявшейся вечером 26 июня в Москве.

Предполагается, что доля участия Gaz de France будет такой же, как у нидерландской компании Gasunie, которой принадлежит 9 процентов.

Между тем, как сообщалось ранее, на пути реализации проекта возникло очередное препятствие. Швеция продлила срок рассмотрения проектных документов по строительству "Северного потока" до конца августа 2009 года. По данным немецкого информационного агентства dpa, в обосновании решения указывается, что консорциум Nord Stream вновь представил неполную документацию.

Сомнения чиновников, по информации газеты Financial Times Deutschland, связаны с вопросами безопасности судоходства в связи с наличием в регионе оставшихся со времен Второй мировой войны морских мин. Кроме того, шведы опасаются, что газопровод ограничит возможность использования ветряных электростанций у берегов Швеции, отмечает газета.

Напомним, что российскому ОАО "Газпром" принадлежит 51 процент капитала совместного предприятия, немецкие BASF/Wintershall и E.ON Ruhrgas имеют равные доли - по 20 процентов. Во владении нидерландкой компании N.V. Nederlandse Gasunie находятся 9 процентов активов "Северного потока".

Первую нитку газопровода протяженностью около 1220 километров с пропускной способностью около 27,5 миллиардов кубометров в год планируется ввести в эксплуатацию в 2011 году. На втором этапе проекта параллельная нитка удвоит пропускную способность газопровода до 55 миллиардов кубометров в год.

Политика: Съезд НСНУ обязал депутатов-однопартийцев отозвать свои подписи под заявлением о создании коалиции

Съезд партии «Народный Союз Наша Украина» обязал народных депутатов-однопартийцев отозвать свои подписи под заявлением о создании парламентской коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в резолюции, принятой сегодня на съезде партии.

Также делегаты съезда обратились к членам фракции НУ-НС с призывом выйти из коалиции.

В резолюции также констатируется, что единство и единогласие фракции «Наша Украина - Народная самооборона» разрушены, и это стало прямым следствием предпочтения личным политическим интересам отдельных ее участников над коллективными обязательствами, которые провели блок в парламент.

«Мы убеждены, что сегодня народных депутатов фракции «Наша Украина - Народная самооборона» только используют для формального существования парламентской коалиции, которая давно превратилась в игрушку в руках правительства, а не в политический союз законодателей. Есть все основания рассматривать нынешнюю деятельность коалиции только как прикрытие безответственной политики правительства и политических интриг фракции БЮТ», - подчеркивается в резолюции.

«Наша Украина» не желает больше выступать в парламенте ширмой для антиконституционного мятежа, бездеятельности правительства в условиях экономического кризиса и политических расправ над министрами», - говорится в документе.

Съезд также выражает несогласие с «непрофессиональными популистскими действиями премьер-министра, которые ведут страну к экономическому коллапсу».

В Полтаве отмечают 300-летие Полтавской битвы - с главой РФ и послом Швеции

Полтаве сегодня проходят мероприятия к 300-летию Полтавской битвы.

Как передает корреспондент УНИАН, утром официальные лица возложили цветы к подножию памятника коменданту города Алексею Келину и защитникам Полтавской крепости.

В церемонии памяти павших в битве председатель Полтавской областной государственной администрации Валерий АСАДЧЕВ. От имени Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО на торжества прибыла заместитель главы Секретариата Президента Марина СТАВНИЙЧУК. В мероприятиях, посвященных 300-летию Полтавской битвы, приняли участие глава Администрации Президента РФ Сергей НАРЫШКИН и Чрезвычайные и Полномочные Послы стран-участниц исторической битвы.

Представители украинской власти вместе с иностранными дипломатами также почтили память украинских погибших казаков. Российская делегация в возложении цветов к памятнику погибшим казакам участия не принимала.

Дальше торжественные мероприятия состоялись непосредственно на поле Полтавской битвы – почетные гости возложили цветы к памятникам шведам от шведов и шведам от россиян, а также к братской могиле российских воинов. Присутствующие приняли участие в торжественной литургии и открытии и освящении Ротонды памяти павших участников Полтавской битвы.

„Украинское государство увековечило сегодня память украинцев, память россиян и память шведов, - передала слова Виктора ЮЩЕНКО заместитель главы Секретариата Президента. - Украинское государство, как и каждая страна, в этом событии имеет свое место. Мы увековечили память погибших казаков, которые отдали свою жизнь во имя независимости Украины”.

М.СТАВНИЙЧУК отметила, что для Украины Полтавская битва, в которую она вступила под предводительством гетмана Ивана Мазепы, имела важное значение.

„Она дала нашей стране исторический шанс - обретение суверенитета и самостоятельности”, - отметила М.СТАВНИЙЧУК, подчеркнув, что, к сожалению, результатом этой битвы стало поражение национально-освободительного движения. Но, в то же время „это победа украинского духа в борьбе за свою свободу”, - добавила она.

История, по словам заместителя главы Секретариата Президента Украины, “учит нас быть намного умнее и мудрее. Сегодня и Украина, и Россия, и Швеция должны направлять усилия на мирное сотрудничество, понимание и на благо своих стран и народов”.

В качестве примера сотрудничества трех стран М.СТАВНИЙЧУК привела совместную работу по восстановлению памятников истории поля Полтавской битвы.

„Еще четыре года назад на этом месте была пустота”, - отметила М.СТАВНИЙЧУК. Но в 2005 году Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО издал соответствующий указ, и на месте выдающейся битвы начались работы по восстановлению исторических объектов, которые удалось реконструировать именно совместными усилиями, сказала она.

„Это и является свидетельством того, что для совместного сотрудничества Украины, России и Швеции есть все возможности”, - подытожила свое выступление заместитель главы Секретариата Президента Украины.

Почетные гости также ознакомились с экспозицией Национального музея-заповедника „Поле Полтавской битвы” и побывали на восстановленных защитных редутах, расположенных непосредственно на поле исторического боя.

В Украине объявлено штормовое предупреждение

Сегодняво второй половине дня и на протяжении 28 июня в Украине объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ожидаются грозы, местами сильные ливни, шквалы 15-22 м/с, в южной половине и карпатском регионе в отдельных районах град и шквалы 25-28 м.

В Украине в ночь на 27 июня в результате осложнения погодных условий, в частности сильного дождя и шквалистых порывов ветра, в 15 областях произошло обесточивание 760 населенных пунктов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

В частности, без электроснабжения остались: в Киевской – 245 н.п., Винницкой – 148, Кировоградской – 101, Черкасской – 62, Львовской – 43, Полтавской – 34, Черниговской – 33, Житомирской – 25, Николаевской – 22, Тернопольской – 21, Хмельницкой – 14, Закарпатской – 4, Днепропетровской – 4, Херсонской – 3 и Волынской – 1.

Электричество возобновляют аварийные бригады облэнерго. Координацию работ осуществляют оперативные группы Главных облуправлений МЧС.

Недропользование: Минприроды выставит на продажу 22 спецразрешения на недропользование

Министерство охраны окружающей природной среды Украины в июле выставит на продажу 22 специальных разрешений (лицензий) на недропользование.

Объявление о проведении аукциона обнародовано в газете «Урядовий кур’єр» (№114 от 27 июня).

На аукцион будут выставлены 12 спецразрешений на добычу и 10 спецразрешений на геологоизучение с исследовательско-промышленной разработкой (ИПР).

В частности, на аукцион будет выставлено спецразрешение на геологоразведку с ИПР Снетинско-Глубоковской площади на наличие нефти и газа (Лубенский и Миргородский районы Полтавской области). Стартовая цена лота – 4,590 млн. грн, стоимость геологической информации – 501,4 тыс. грн. Срок действия лицензии - 5 лет.

На аукционе будут также предложены лицензии на добычу и геологоразведку на месторождениях известняка, песковика, первичных каолинов, суглинков, мигматитов, бишофита, гранита, строительного песка, а также каменного угля.

Подача заявок на участие в аукционе - до 16.00 13 июля.

Финансы: Даже проблемеые банки обязаны выплачивать депозиты по истечению срока - Стельмах

Банковские учреждения обязаны выплачивать депозиты вкладчикам по истечению срока их размещения в банке.

Об этом в интервью еженедельнику "Зеркало недели" заявил председатель Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ.

В то же время, отметил глава НБУ, вкладчики должны понимать, что если деньги вкладываются в банк на определенный срок с целью получения дохода, то они «не будут лежать на полке, а будут выданы в качестве кредита другому человеку».

«А раз так, то для получения денег необходимо ждать окончания срока депозита», - отметил глава НБУ.

В.СТЕЛЬМАХ также сообщил, что НБУ намерен добиваться того, тобы мораторий на выполнение требований кредиторов не распространялся на платежные функции банков.

"Кризис затронул в наибольшей степени 25-27 банков, в 15 из которых введена временная администрация и объявлен мораторий на выполнение требований кредиторов. Однако мы планируем добиться, чтобы и те банки, у которых сейчас в связи с мораторием есть отложенные платежи, тоже были обязаны выполнять их", - сообщил он.

В.СТЕЛЬМАХ отметил, что в настоящее время Нацбанк разрабатывает документ, чтобы мораторий на выполнение обязательств не распространялся на платежные функции банков, которые они должны осуществлять в соответствии с 47-й статьей закона о банковской деятельности.

В США лопнули еще 3 банка

Еще три банка в США прекратили свое существование и таким образом с начала года в стране "лопнули" в общей сложности 45 финансовых организаций, сообщила Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC). За весь 2008 год, когда разразился финансовый кризис, в США потерпели крах 25 банков, в том числе такие гиганты, как Lehman Brothers и Bear Stearns, вызвав панику на мировых рынках. Регулятор закрыл в пятницу три региональных банка - в штатах Джорджия, Миннесота и Калифорния. Массовое закрытие банков на волне финансового кризиса, охватившего США, привело к тому, что в течение ближайших пяти лет бюджету придется выплатить в виде страховки около 70 миллиардов долларов, полагает регулятор

Транспорт: Китайцы помогут Днепропетровску построить метро

Глава Днепропетровской облгосадминистрации Виктор БОНДАРЬ надеется на получение инвестиций из Китая для продолжения строительства метрополитена в Днепропетровске.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

По информации пресс-службы, В.БОНДАРЬ и заместитель генерального директора компании СІТІC Group (Китай) Юй ЛУМАНЬ, которая прибыла в Днепропетровск, обсудили возможность строительства Днепропетровского метрополитена по новым технологиям и привлечение инвестиций.

Китайская компания уже готова предоставить конкретный проект строительства. В ближайшее время в Днепропетровск приедут китайские специалисты, которые совместно с профильными управлениями облгосадминистрации и городским советом подготовят полный пакет необходимых документов для потенциального инвестора из Китая.

Как известно, из-за отсутствия финансирования из государственного бюджета продолжения строительства Днепропетровского метрополитена приостановлено.

АПК: В Крыму сгорело 20 гектаров пшеницы

Вчера в 14.25 в крымском селе Войково в фермерском хозяйстве возник пожар, в результате которого огнем уничтожено 20 гектаров пшеницы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в 15.15 отделением Государственной пожарной охраны МЧС пожар был ликвидирован. Его причина – поджог.

Жертв и пострадавших нет.

Правоохранительными органами проводится расследование. На месте работала опергруппа Главного управления МЧС Украины в АР Крым.

Регионы: В Житомире собирают подписи за отставку мэра

Инициативная группа общины Житомира начала акцию по сбору подписей за отставку Житомирского городского председателя Веры ШЕЛУДЧЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, по этому случаю в Житомире состоялось пикетирование городского совета.

По словам участников акции, за счет денег и благосостояния житомирян увеличен аппарат горисполкома и повышены заработные платы должностным лицам.

Участники пикета держали лозунги с протестом против уничтожения в городе муниципального транспорта, "отмывания" денег через бюджетную сферу, безосновательного повышения тарифов на оплату коммунальных услуг и "разбазаривание" земельных участков.

Протестующие сказали, что планируют собрать десять тысяч подписей за отставку мэра Житомира. Сбор подписей проходит возле городского совета.

Происшествия: Вблизи Гамбурга перевернулся автобус, ранен украинец

Сегодня в Германии на трассе Берлин-Гамбург, неподалеку от Гамбурга, съехал в кювет и перевернулся рейсовый автобус фирмы «Eurolinе», пассажирами которого были граждане Польши и один гражданин Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, по информации компетентных органов ФРГ, в результате аварии двое граждан Польши погибли, 12 человек, среди которых гражданин Украины, получили ранения.

Для оказания медицинской помощи пострадавших доставили в больницу.

Согласно результатам обследования, украинец не получил значительных ранений, состояние его здоровья удовлетворительное, угрозы жизни нет.

Дело находится на контроле в Департаменте консульской службы МИД Украины и в Генеральном консульстве Украины в Гамбурге.

Бразилия прекратила поиски погибших пассажиров аэробуса А330

Представители военно-воздушных сил Бразилии заявили, что завершили поиски жертв крушения самолета авиакомпании Air France.

Такое решение принято в связи с тем, что уже "нет практической возможности найти новые тела погибших".

За последние 9 дней ни одного тела обнаружено не было.

Авиакатастрофа у берегов Бразилии произошла 1 июня. На борту самолета, следовавшего рейсом из Рио-де-Жанейро в Париж, находилось 228 человек, включая членов экипажа.

К этому моменту найдены тела 51 человека.

Французские специалисты продолжают поиски "черных ящиков" с разбившегося самолета. Ящики будут посылать сигналы до 2 июля.

Французское бюро расследования авиакатастроф (BEA) опубликует первые результаты расследования катастрофы самолета А330 в Атлантике 2 июля.

Что послужило причиной крушения самолета до сих пор точно не установлено.

Одна из версий - отказ датчиков скорости.